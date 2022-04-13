Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
Ждать помощи от китайских братьев по разуму не приходится
анонсы и реклама
<b>RTX 3060 дешевле 60</b> тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр

Американские и европейские политики часто говорят о демократии. Складывается какое-то ощущение, что понять смысл этой политической системы могут только избранные. При этом обязательно быть членом одного из военных альянсов, иначе это тайное знание до вас просто не дойдёт. Всё это со стороны выглядит как клуб сумасшедших, когда только члены организации знают тайные знаки для расшифровки тайных символов. Увы, в реальности никакого тайного общества нет, а демократия дала трещину. Так, ключевым механизмом борьбы с несогласными странами являются санкции. При этом уже давно никого не волнует, что в первую очередь страдают не политики, принимающие те или иные решения, а обычные люди. Десятилетиями мы слышали о том, как страдают жители Северной Кореи и Ирана, но никому в голову не пришла мысль снять санкции, пытаясь интегрировать опальную страну в мировое сообщество демократических стран.

реклама

Когда Visa и MasterCard объявили об уходе из России и блокировке всех карт, иностранным политикам казалось, что это отбросит финансовую систему РФ в каменный век. Для многих стало сюрпризом, что все карты продолжили функционировать в пределах страны, а значит нужны были более агрессивные шаги. Следом подоспели платёжные системы Apple Pay и Google Pay, заблокировавшие возможность оплаты для жителей РФ. Поскольку существуют альтернативные платёжные системы, то какое-то время казалось, что западные санкции не смогут дотянуться до обычных граждан. Так, в качестве основного варианта рассматривалась китайская UnionPay. Эксперты утверждали, что она специально создана для таких случаев, а партнёры из Поднебесной не подведут. Спешим вас разочаровать, ведь с недавнего времени UnionPay перестала выполнять свои прямые задачи.

В первые дни после блокировки Visa и MasterCard спрос на карты UnionPay в России вырос в 10 раз. Приводятся следующие цифры: если до февраля 2022 года таких карт в стране было всего 50 тысяч, то на конец марта их выпустили уже 500 000 единиц. Спрос на эту платёжную систему рос стремительно, пока не стало ясно, что китайцы ведут свою игру. Так, западные банки начали блокировать карты UnionPay выданные в России, либо принадлежащие российским гражданам. Учтите, что это не единичные случаи, а системная проблема. В некоторых странах картой рассчитаться ещё можно, но количество таковых стремительно снижается.

Журналисты провели собственное расследование и пришли к неожиданным выводам. Предполагается, что сегодня активно блокируют карты UnionPay не только западные банки, но и обычные интернет-магазины. Там просто опасаются последствий, ведь никто не знает какие санкции завтра введут политики. Никто не хочет оказаться виноватым в поставках запрещённой продукции в Россию, тем более в условиях, когда продажи в РФ и без того снизились в десятки раз.

анонсы и реклама
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

А вообще есть и другое важное замечание. Так, у китайской UnionPay есть все механизмы для урегулирования подобных ситуаций. Таким образом достаточно было бы выпустить чёткие разъяснение, где потребовать от банков-партнёров обслуживать все карты платёжной системы без разбора. Неясно, к каким последствиям это бы привело, но точно заставило бы оставшихся финансистов соблюдать правила. Пока же Китай старательно делает вид, что придерживается нейтралитета. На самом же деле там активно присоединяются к западным санкциям, а значит стоит рассчитывать только на себя. Ну а то, что российская платёжная система «Мир» не способна решить возникших проблем, вы знаете и без нас.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #unionpay
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Подержанный iPhone с установленным Сбером продают за 500 000 рублей
Зарубежные онлайн-магазины блокируют платежи по картам UnionPay из России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
37
Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
+
Магазины РФ продолжают снижать цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti со скидками до 60%
35
Ученые доказали, что водород в 11 раз более опасен для экологии чем углекислый газ
31
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – 12-ядерный Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000р
13
Игровые процессоры возвращаются в магазины РФ – цены ниже, чем были на начало февраля
16
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
29
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
22
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
162
Впервые за долгое время AMD включила в обновление микрокодов процессоры Zen
9
Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
162
Геймер купил сгоревшую GeForce RTX 3080 под видом новой видеокарты – ремонт и чистка GPU в ролике DG
7
Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
9
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, что привело к резкому падению рынка криптовалют
2
NVIDIA начала сокращать заказы на потребительские графические процессоры
20
WSU: Мёд может стать ключевым компонентом для создания компьютерных чипов, работающих подобно синапсам головного мозга
4
Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
5
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
23
Глава издательства tinyBuild назвал бесполезными оценки игр критиками в наши дни
1
Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
12

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
108
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
43
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
+

Сейчас обсуждают

Hil
14:48
У вас в папуасии точно не нужен. А в России вполне себе.
Центробанк убрал комиссию на покупку валюты и разрешил покупку наличных долларов и евро
Hil
14:47
Да ничего, парень - конспиролог и несёт что-то там с жёлтых сайтов. Заблокировать Россию полностью они, конечно же, могли бы попытаться, но самое жизненно необходимое можно добыть в обход, контрабандо...
Центробанк убрал комиссию на покупку валюты и разрешил покупку наличных долларов и евро
Hil
14:43
75 было вот только что, до снятия комиссии 12%. И вполне вероятно, ещё будет - т.к. в конце 2021 года справедливый курс рубля к доллару оценивался примерно в 30 к 1 по ППС. Тот курс, который мы имели ...
Центробанк убрал комиссию на покупку валюты и разрешил покупку наличных долларов и евро
RandomXP
14:40
Да там скорее всего хватит оперативки класса DDR5-8000 с невысокими таймингами, чтоб догнать и обогнать, но мне просто проц поменять, а на Adler надо мать и память еще Я об этом думал, например взять...
Первые игровые тесты доказали превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-12900K – Videocardz
ПРОфессор
14:40
Лучше бы CPU с HBM сделали - был бы толк
Первые игровые тесты доказали превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-12900K – Videocardz
_KVV
14:39
Свободное ПО орали они....
Google присоединился к Apple и удалил приложение «Сбера» из своего магазина
Hil
14:39
А либералы всё глупеют и глупеют...
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
Hil
14:38
То-то вы бьётесь в истерике бессильной злобы.
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
ахахах
14:37
ещё могут из под воды с подводной лодки пустить гиперзвуковую ракету,ими все стихии-воздух,земля и вода полностью перекрыты уже
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
Hil
14:37
Это когда же они стали недоступны? После какого такого события? А до 8 лет назад каждый бомж на мерседесе ездил?
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем