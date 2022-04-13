Ждать помощи от китайских братьев по разуму не приходится

Американские и европейские политики часто говорят о демократии. Складывается какое-то ощущение, что понять смысл этой политической системы могут только избранные. При этом обязательно быть членом одного из военных альянсов, иначе это тайное знание до вас просто не дойдёт. Всё это со стороны выглядит как клуб сумасшедших, когда только члены организации знают тайные знаки для расшифровки тайных символов. Увы, в реальности никакого тайного общества нет, а демократия дала трещину. Так, ключевым механизмом борьбы с несогласными странами являются санкции. При этом уже давно никого не волнует, что в первую очередь страдают не политики, принимающие те или иные решения, а обычные люди. Десятилетиями мы слышали о том, как страдают жители Северной Кореи и Ирана, но никому в голову не пришла мысль снять санкции, пытаясь интегрировать опальную страну в мировое сообщество демократических стран.

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Когда Visa и MasterCard объявили об уходе из России и блокировке всех карт, иностранным политикам казалось, что это отбросит финансовую систему РФ в каменный век. Для многих стало сюрпризом, что все карты продолжили функционировать в пределах страны, а значит нужны были более агрессивные шаги. Следом подоспели платёжные системы Apple Pay и Google Pay, заблокировавшие возможность оплаты для жителей РФ. Поскольку существуют альтернативные платёжные системы, то какое-то время казалось, что западные санкции не смогут дотянуться до обычных граждан. Так, в качестве основного варианта рассматривалась китайская UnionPay. Эксперты утверждали, что она специально создана для таких случаев, а партнёры из Поднебесной не подведут. Спешим вас разочаровать, ведь с недавнего времени UnionPay перестала выполнять свои прямые задачи.

В первые дни после блокировки Visa и MasterCard спрос на карты UnionPay в России вырос в 10 раз. Приводятся следующие цифры: если до февраля 2022 года таких карт в стране было всего 50 тысяч, то на конец марта их выпустили уже 500 000 единиц. Спрос на эту платёжную систему рос стремительно, пока не стало ясно, что китайцы ведут свою игру. Так, западные банки начали блокировать карты UnionPay выданные в России, либо принадлежащие российским гражданам. Учтите, что это не единичные случаи, а системная проблема. В некоторых странах картой рассчитаться ещё можно, но количество таковых стремительно снижается.

Журналисты провели собственное расследование и пришли к неожиданным выводам. Предполагается, что сегодня активно блокируют карты UnionPay не только западные банки, но и обычные интернет-магазины. Там просто опасаются последствий, ведь никто не знает какие санкции завтра введут политики. Никто не хочет оказаться виноватым в поставках запрещённой продукции в Россию, тем более в условиях, когда продажи в РФ и без того снизились в десятки раз.

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А вообще есть и другое важное замечание. Так, у китайской UnionPay есть все механизмы для урегулирования подобных ситуаций. Таким образом достаточно было бы выпустить чёткие разъяснение, где потребовать от банков-партнёров обслуживать все карты платёжной системы без разбора. Неясно, к каким последствиям это бы привело, но точно заставило бы оставшихся финансистов соблюдать правила. Пока же Китай старательно делает вид, что придерживается нейтралитета. На самом же деле там активно присоединяются к западным санкциям, а значит стоит рассчитывать только на себя. Ну а то, что российская платёжная система «Мир» не способна решить возникших проблем, вы знаете и без нас.