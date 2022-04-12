Ещё никогда Ryzen 7 5800X не стоит 36 000 рублей

Прежде чем покупать процессор, нужно определиться: AMD или Intel. По этому поводу мы рекомендаций не даём, ведь каждый должен думать своей головой сам, а вот помочь выбрать наиболее удачные предложения на 12 апреля поможем. Подробную информацию читайте ниже, а пока немного теории. Обычно выбор процессора вызывает намного больше сомнений и отнимает времени чем покупка материнской платы. Мы не будем вам давать подробных рекомендации на этот счёт, лишь укажем основные направления для тех, кто не может определиться. Так, если вы планируете купить флагманы Core i9-12900K или Ryzen 9 5950X, то мы настоятельно советуем брать их только в том случае, если у вас есть достаточно денег на дорогостоящую материнскую плату. Да, оба камня будут работать на средних по цене платах за 150 долларов, но получить от них желаемой производительности вы не сможете. А вот у покупателей Core i5-12600К или Ryzen 7 5800X намного больше манёвра. В конце концов можно вообще не пытаться разгонять процессор, а значит сэкономленные деньги направятся на видеокарту.

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Сегодня поговорим о твёрдых середняках. Core i5-12600K не совсем укладывается в это понятие, но здесь всё зависит от вашего подхода к вопросу. Например, если купить простую материнскую плату и отказаться от разгона, то сам камень останется быстрым, но без дополнительного потенциала. А вот тем, кто привык выжимать максимум из купленного товара, придётся основательно потратиться. Вообще Ryzen 7 5800X не является прямым конкурентом для Core i5-12600K, поскольку проигрывает Intel в играх, но во многих случаях покупка процессора AMD оправдывается обновлением системы, что многим кажется чрезвычайно выгодным предприятием. Не будем никого разубеждать, тем более что сменить старый Ryzen 5 1600X на скоростной Ryzen 7 5800X – это действительно правильное решение. По показателю длительности поддержки материнских плат поспорить с AMD Intel не в состоянии.

Если вы не планируете играть в современные игры, решив ограничиться онлайн-шутерами и старыми проектами 5-летней давности, то идеальным кандидатом станет Ryzen 7 5700G. Он обладает внушительной производительностью в стандартных приложениях и предлагает самую быструю интегрированную графику на планете. Стоит это немного дороговато, но зато вам не нужна крутая материнская плата, хотя лучше взять оперативную память получше, ведь интегрированные графические чипы сильно восприимчивы к тактовой частоте ОЗУ и таймингам.

Для тех, кто не хочет забивать себе голову разгонами, но планирует взять действительно современный и мощный камень, есть Core i5-12600. Данный процессор предлагает до 4.8 ГГц в режиме турбо, что вместе с хорошей видеокартой даёт вам отличные шансы в любой игре. По сравнению со старшей версией (Core i5-12600K) данный камень ещё и намного холоднее, что позволит не сильно тратиться на кулер и материнскую плату.

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Примерно одинаково стоят Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X. Берите любой, но помните, что сегодня в российских магазинах эти процессоры предлагаются по сильно завышенным ценам. Мы бы предложили вам обратить внимание на что-то подороже, поскольку скидки бюджетный сегмент ещё не пришли, в то время как Core i5-12600 оказывается всего на 5 тысяч рублей дороже, но намного опережает Core i5-12400 в играх и рабочих задачах.