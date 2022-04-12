Пока ситуация кажется безвыходной

4 апреля Центробанк РФ должен был выплатить держателям евробондов за пределами страны 649.2 миллиона долларов. Ведомство попыталось перевести деньги со своего долларового счёта в США, но получило отказ, поэтому была совершена выплата в рублях. В ответ рейтинговое агентство S&P сообщило о том, что Россию ждёт технический дефолт. Давайте разберёмся, что вообще происходит, и какие может иметь последствия для экономики.

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Прежде всего стоит учитывать, что последний полный дефолт был объявлен в 1917 году В.И. Лениным. С тех пор менялись власти и партии, но Россия исправна платила по своим долгам. Даже после развала СССР все проблемы с суверенным долгом на себя взяла Россия, которая в итоге выплатила каждому заёмщику указанную в договоре сумму. Всё это случилось на фоне того, что деньги исчезли в неизвестном направлении, а немалую часть получили другие республики. В феврале 2022 года США провела рекордную блокировку средств на российских счетах, когда около 315 миллиардов долларов оказались недоступны для России. Очевидно, что аппетиты Америки растут.

Предполагалось, что это приведёт к гиперинфляции и резкому падению курса национальной валюты. Вот только рубль вернул все утраченные позиции, а экономика пока работает стабильно. Это значит, что американцы вынуждены бить туда, куда могут дотянуться. И вот тут снова на первый план выходит суверенный долг. На самом деле в руках иностранных заёмщиков находятся права на получение всего 20 миллиардов долларов. По факту, Центробанк мог бы легко со всеми рассчитаться, но вы ведь помните, что США заблокировали все деньги на иностранных счетах. Получается забавная ситуация, когда держатели евробондов должны получить свои деньги в долларах, но Центробанк не может провести такие выплаты, поскольку деньги заморожены. Логично, что держателям вернули вклады в рублях. Вот только американцы делают вид, что они ничего не понимают, уверяя в том, что Россия находится в шаге от дефолта.

Представители рейтингового агентства S&P прямо говорят, что Россия не может выполнить свои обязательства в долларах, но при этом требуют полного соблюдения контрактов. Налицо манипуляция фактами и открытое желание объявить технический дефолт для России. Эксперты так мечтают об этом, что совсем потеряли голову, а переведённые рубли держатели евробондов так и не получили.

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Поскольку выплачивать суверенный долг в долларах нет никакой технической возможности, все переводы и дальше будут осуществляться в рублях, вот только уже в начале мая рейтинговые агентства объявят технический дефолт для России. Это значит, что они не только смогут окончательно конфисковать 315 миллиардов долларов, но и ввести новые санкции. Центробанк уверяет, что обратился в международный суд, вот только все суды давно находятся под контролем США, а значит выиграть ничего не удастся. Как эта ситуация разрешится, остаётся пока только догадываться, но пока ребята из агентства S&P настроены очень серьёзно.