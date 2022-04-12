Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Американское рейтинговое агентство S&P заявило о планах объявить технический дефолт РФ в начале мая
Пока ситуация кажется безвыходной
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
-160 000р на RTX 3080 ASUS
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

4 апреля Центробанк РФ должен был выплатить держателям евробондов за пределами страны 649.2 миллиона долларов. Ведомство попыталось перевести деньги со своего долларового счёта в США, но получило отказ, поэтому была совершена выплата в рублях. В ответ рейтинговое агентство S&P сообщило о том, что Россию ждёт технический дефолт. Давайте разберёмся, что вообще происходит, и какие может иметь последствия для экономики.

реклама

Прежде всего стоит учитывать, что последний полный дефолт был объявлен в 1917 году В.И. Лениным. С тех пор менялись власти и партии, но Россия исправна платила по своим долгам. Даже после развала СССР все проблемы с суверенным долгом на себя взяла Россия, которая в итоге выплатила каждому заёмщику указанную в договоре сумму. Всё это случилось на фоне того, что деньги исчезли в неизвестном направлении, а немалую часть получили другие республики. В феврале 2022 года США провела рекордную блокировку средств на российских счетах, когда около 315 миллиардов долларов оказались недоступны для России. Очевидно, что аппетиты Америки растут.

Предполагалось, что это приведёт к гиперинфляции и резкому падению курса национальной валюты. Вот только рубль вернул все утраченные позиции, а экономика пока работает стабильно. Это значит, что американцы вынуждены бить туда, куда могут дотянуться. И вот тут снова на первый план выходит суверенный долг. На самом деле в руках иностранных заёмщиков находятся права на получение всего 20 миллиардов долларов. По факту, Центробанк мог бы легко со всеми рассчитаться, но вы ведь помните, что США заблокировали все деньги на иностранных счетах. Получается забавная ситуация, когда держатели евробондов должны получить свои деньги в долларах, но Центробанк не может провести такие выплаты, поскольку деньги заморожены. Логично, что держателям вернули вклады в рублях. Вот только американцы делают вид, что они ничего не понимают, уверяя в том, что Россия находится в шаге от дефолта.

Представители рейтингового агентства S&P прямо говорят, что Россия не может выполнить свои обязательства в долларах, но при этом требуют полного соблюдения контрактов. Налицо манипуляция фактами и открытое желание объявить технический дефолт для России. Эксперты так мечтают об этом, что совсем потеряли голову, а переведённые рубли держатели евробондов так и не получили.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Поскольку выплачивать суверенный долг в долларах нет никакой технической возможности, все переводы и дальше будут осуществляться в рублях, вот только уже в начале мая рейтинговые агентства объявят технический дефолт для России. Это значит, что они не только смогут окончательно конфисковать 315 миллиардов долларов, но и ввести новые санкции. Центробанк уверяет, что обратился в международный суд, вот только все суды давно находятся под контролем США, а значит выиграть ничего не удастся. Как эта ситуация разрешится, остаётся пока только догадываться, но пока ребята из агентства S&P настроены очень серьёзно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #дефолт
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Крупнейшее газовое хранилище Германии заполнено менее чем на 1%
Россияне пытаются массово перерегистрировать ушедшие зарубежные бренды на свое имя
Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель Paypal и Palantir миллиардер Питер Тиль уверен, что Биткоин подорожает до $4 000 000
16
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
19
Флагманские видеокарты NVIDIA подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 230 000р
30
HUAWEI покидает рынок РФ, останавливает поставки и отправляет работников в отпуск – Forbes
15
Насколько процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Celeron G1610 vs Celeron G6900 в тесте RGHD
45
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
139
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – 12-ядерный Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000р
11
Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
+
Магазины РФ продолжают снижать цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti со скидками до 60%
33
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
17
Анонсированы смартфоны Oppo F21 Pro с 5G, AMOLED и 90 Гц
+
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
146
Call of Duty: Modern Warfare 2 может выйти в этом году
2
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
19
Проект спутникового интернета "Сфера" получил одобрение Правительства РФ
27
Геймер купил сгоревшую GeForce RTX 3080 под видом новой видеокарты – ремонт и чистка GPU в ролике DG
7
Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
159
За тридцать лет доля японских компаний на рынке полупроводниковых компонентов упала с 49 до 6%
5
Какими могут быть будущие флагманские GPU — появилась сравнительная таблица возможных характеристик
11
Впервые за долгое время AMD включила в обновление микрокодов процессоры Zen
6

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
82
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
34
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
10
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
27
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Сейчас обсуждают

quidirrumabo
18:58
Рогозин считает, что Илон Маск стремится к власти, а не к Марсу
Xatam1988
18:51
Щас народ побежит покупать новенький алдерлейк в лице селерона раз уж такая разница
Насколько процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Celeron G1610 vs Celeron G6900 в тесте RGHD
Виталий Shokerxxx
18:50
вел кстати тоже тс.. так то.. и любой велик можно поставить мотор колесо с алика..хз как ты разогнался на веле у меня лично получилось по прямой не с горки только 35 км.. ч когда я ехал на авто 55 км...
Электросамокаты причиняют больше травм, чем мотоциклы и велосипеды
tourist777
18:47
Это большая ошибка, особенно для тех. у кого dell. Как сказал сервисный центр, который восстановил устройство, bsod вываливался из-за драйверов, которые есть в образе и в доп софте в recovery разделе,...
Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11
Виталий Shokerxxx
18:47
а откуда тебе инфа нужна? напиши письмо министру энергетики германии может ответит и отчет пришлет..
Крупнейшее газовое хранилище Германии заполнено менее чем на 1%
xenomorph1024
18:46
ой, что там? ножвспину от китайских друзей?
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
mistergrim
18:46
Зачем его банить в твиттере? Пускай свою дурость всему миру показывает.
Рогозин считает, что Илон Маск стремится к власти, а не к Марсу
Xatam1988
18:45
"Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы" - чтобы россия начала третью мировую😂 потому что это уже не в какие рамки 🤣🤣🤣
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
xenomorph1024
18:45
вот только для этого придется вкладывать все бабло в науку и промышленность, а не в силовиков и зарплаты чинушам, но это не про сегодняшнюю власть..
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
Эля Курбанова
18:43
у меня кпт в мелком тюбике, грамм на 20, покупал лет 10 назад, тогда же посеял крышечку тюбика. На удивление, из тюбика паста давится как свежая (а занимаюсь я таким 1 раз в пару лет), так что контакт...
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем