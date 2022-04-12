Эксперты констатируют, что Биткоин снова вошёл в медвежий тренд

Ещё несколько дней назад фанаты криптовалют и эксперты всех мастей чуть ли не из каждого утюга рассказывали о роли Биткоина в мировой экономике. Нас уверяли в том, что именно цифровое золото способно взять на себя роль единой валюты. Вообще неясно, откуда взялись все эти рассказы об уходе доллара с мировой арены, ведь американцы не собираются отказываться от глобальной гегемонии, а массовых продаж национальной валюты США мы не видим. В то же время эксперты намекают на высокую инфляцию в Америке, что может стать причиной снижения курса доллара к основным валютам. Нужно понимать, что даже если что-то такое и случится, то сравнивать надёжность Биткоина и того же доллара глупо. 4 апреля цифровое золото стоило под 47 тысяч за 1 монету, а сегодня опускалось ниже 40 тысяч. Ну и как такой актив можно считать надёжным?

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Что до экспертов, то они снова заговорили о полномасштабном наступлении медведей. Дело в том, что в последние несколько дней мы наблюдаем приток Биткоинов, когда неизвестные кошельки распродавали большое количество виртуальных монет. Именно в этом заключается одна из ключевых причин, способствующих снижению курса Биткоина. Вполне возможно, что это те же Киты, которые скупали монеты на миллиарды долларов, когда они стоили до 40 000 долларов. А может майнеры либо инвесторы уже устали ждать, когда же Биткоин превратится в основную платёжную систему. В любом случае мы видим прозрачную картину: как только Киты перестали вливать в криптовалюты миллиарды долларов, активы тут же рухнули вниз. Предугадать, до какой отметки на этот раз упадут основные курсы, сложно, но есть мнение, что всё действительно плохо.

Так, ночью 12 апреля Биткоин резко подешевел до 39 тысяч долларов за монету, но после немного отыграл падение и сейчас продолжает оставаться в зоне дискомфорта. Если курс выйдет за пределы 41 тысячи, то можно будет надеяться на то, что временно проблемы у цифрового золота завершились. А вот уход ниже 38 тысяч будет означать очередной обвал, когда всё больше людей начнёт сбрасывать свои активы. Поскольку даже на отметке в 47 тысяч за монетку большинство держателей не проявляли интереса к продаже своих накоплений, то многие сильно потеряют из-за начавшейся паники.

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А вообще всех тех, кто верит в графики и цифры, мы отправляем в данный материал. Нам не кажется, что есть такое понятие, как точка сопротивления, но наше мнение необязательно является правильным. На первом скриншоте вы могли убедиться в том, что вслед за Биткоином пошли вниз и все остальные криптовалюты. Так, если цифровое золото находится на грани 40 тысяч, то Эфир вот-вот уйдёт ниже 3000 долларов за 1 монету. Для майнеров это уже не так важно, ведь доходы там и без того маленькие, а вот держатели надеялись на рост курса детища Виталика Бутерина.