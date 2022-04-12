Если вы не можете определиться в том, какую видеокарту купить прямо сейчас, то читайте наш материал, ведь там есть самые актуальные предложения на 12 апреля 2022 года

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Ну а сегодня мы как следует рассмотрим заслуживающие внимания видеокарты среднего ценового диапазона. Нужно понимать, что из-за длительного дефицита полупроводников, сопровождающегося бумом криптовалют, цены всё ещё далеки от рекомендованных, но работа в этом направлении идёт. Начнём с Radeon RX 6700 XT. Многие владельцы хвалят AMD за один из самых удачных графических чипов на рынке. Эта видеокарта показывает высокий уровень производительности даже в разрешении 2К и стоит 99 тысяч рублей. Скидка составила больше 50%, что может заинтересовать того, кто искал карту до 100 000 рублей.

GeForce RTX 3060 Ti пусть и не является полноценным конкурентом для видеокарты AMD, но стоит почти столько же, что делает этот графический чип по меньшей мере равным Radeon RX 6700 XT. Важно понимать, что последний куда производительнее, а видеокарта NVIDIA оказывается быстрее только в режиме трассировки лучей. Если вам повезёт, то в наличии будет GeForce RTX 3060 Ti производства Palit. Она стоит 86 тысяч рублей, что делает данное предложение самым выгодным в нашем материале. Поспешите, после того как эта видеокарта подешевела на 60%, цена стала слишком привлекательна.

Традиционно можем противопоставить Radeon RX 6600 XT видеокарте GeForce RTX 3060. Первая на 10% быстрее, но фанаты NVIDIA ничего не хотят об этом слышать, приводя множество аргументов в пользу своего выбора. Мы не станем вас ни в чём переубеждать, ведь каждая из представленных моделей имеет свои плюсы и минусы. Ближе к рекомендованной цене Radeon RX 6600 XT, но более чем двукратная переплата наводит на грустные мысли.

Radeon RX 6600 позволяет сэкономить ещё 10 тысяч рублей. Учитывайте, что, пытаясь снизить конечную сумму, вы автоматически теряете в производительности. Модель производства PowerColor не является лучшей в серии, да и сам графический чип не подходит для разрешения 2К. В то же время, если у вас только 60 тысяч рублей, то вы можете выбирать либо Radeon RX 6600, либо GeForce RTX 2060. Обе обеспечивают примерно идентичное количество кадров в секунду, а графические чипы слишком бюджетные, чтобы рассматривать трассировку лучей как ключевой параметр.

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На этом предлагаем остановиться. Если вас интересуют более бюджетные видеокарты, то читайте о них уже завтра. Вообще интересных предложений много, поэтому вы увидите ещё не один полезный материал с советами и актуальными скидками.