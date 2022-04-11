Вполне возможно, что в ближайшее время цены на игровые процессоры продолжать снижаться

Восстановление курса рубля позитивным образом сказалось на стоимости электроники в российских магазинах. Кроме того, подобное развитие событий позволяет надеяться на то, что китайские компании будут активнее налаживать поставки, поскольку ранее они опасались экономической неопределённости из-за постоянно падающего рубля. Какое-то время будут решаться вопросы с поставками, поскольку основные западные игроки всё ещё не вернулись, поэтому месяц или даже больше будут наблюдаться аномальные цены на многие группы товаров.

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Понять происходящее не так уж и сложно, а вот потратить намного больше на ту или иную продукцию, уже совсем другое дело. Можно констатировать, что цены снижаются, но происходит это намного медленнее, чем хочется обычному пользователю. Сегодня мы рассмотрим самые производительные процессоры, определив, какие из них являются наиболее выгодными с точки зрения обычного геймера. Обойти Core i9-12900K мы просто не может. Флагман нуждается в особом подходе, поэтому будет интересен тем, кто готов потратиться на эффективную систему охлаждения, скоростную память и дорогостоящую материнскую плату. Первая волна скидок на этот процессор завершилась, поэтому текущий дисконт выглядит несерьёзно. Увы, но удешевление происходит медленно, а вот рост цен всегда стремительный.

Мы за альтернативные решения, поэтому предлагаем присмотреться к Ryzen 9 5950X. Здесь вас ждёт ультимативная производительность, а вот тратиться на супердорогие комплектующие необязательно. Глупо отрицать, что флагман AMD любит быструю память, но даже при наличии добротной ОЗУ и средней по цене материнской платы Ryzen 9 5950X способен показывать близкую к максимальной производительность.

Для продвинутых геймеров можем порекомендовать Core i7-12700K. Если у вас есть хорошая видеокарта, то данный камень будет ненамного медленнее флагманов, а значит переплачивать лишние деньги необязательно. Кстати, поскольку Core i7-12700K немного холоднее флагманов, то и другие комплектующие для него могут быть дешевле, что позитивным образом скажется на вашем бюджете.

А вообще мы рекомендуем взять Ryzen 9 5900X. На момент своего выхода этот 12-ядерник был одним из самых популярных процессоров в Европе, и это не случайно, ведь запас мощности позволяет использовать его в высокопроизводительных системах, а простота эксплуатации даёт возможность установить на самую бюджетную материнскую плату. При наличии платы с сокетом АМ4 вы и вовсе можете удвоить мощность своего ПК одной лишь заменой процессора. Кстати, на момент своего выхода на российский рынок Ryzen 9 5900X получил рекомендованную цену в 49 900 рублей. На рынке ЕС цены на серию Ryzen 5000 упали в конце февраля, а значит в РФ этот процессор ещё никогда не стоил дешевле 50 000 рублей.

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По разные стороны баррикад стоят Core i5-12600K и Ryzen 9 3900X. Несмотря на результаты синтетических тестов, последний остаётся более предпочтителен для рабочих задач, где показывает реальное преимущество, ну а первый быстрее в играх. Для домашнего компьютера больше подойдёт Core i5-12600K, вот только под него придётся брать более дорогую материнскую плату, хотя это уже зависит от того, какой результат вы хотите получить и планируете ли разгонять свою систему.