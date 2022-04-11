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Геймер купил сгоревшую GeForce RTX 3080 под видом новой видеокарты – ремонт и чистка GPU в ролике DG
А ещё мастеру попала в руки старая Radeon RX 570, которую пришлось долго и тщательно перепаивать
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В последние годы производителям полупроводниковых изделий удалось существенно снизить процент брака. И речь не только о смартфонах, но и о комплектующих, телевизорах и другой электронике, и бытовой технике. Видеокарты не остались в стороне, а с ростом цены на подобные изделия появилась возможность использования более мощных систем охлаждения, что позитивным образом сказывается на количестве выходящих из строя в первые годы изделий. Но это не значит, что видеокарты не ломаются, а проблема может ожидать даже тех, кто купит новую модель в магазине.

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В очередном ролике Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) можно увидеть, абсолютно новенькую GeForce RTX 3080, которую пришлось чинить с особым пристрастием. Судя по всему, новый владелец взял её в одном из иностранных магазинов, а вернуть товар после тестов не удалось. После тщательного анализа выяснилось, что графический чип уже прогревался. Мало того, обнаружились следы пайки, что свидетельствует об активных попытках восстановить видеокарту. Мастер констатировал, что GeForce RTX 3080 ждёт сложный процесс возврата к жизни. Первым делом видеокарту просто как следует промоют. Есть надежда, что это позволит убрать лишний флюс, хотя с высокой долей вероятности придётся снимать графический чип и устанавливать её обратно с полной очисткой всех контактов.

Не меньше проблем со старенькой Radeon RX 570. Автор ролика сообщил, что у неё были артефакты изображения, что не позволяет использовать карту по назначению. В результате изучения внутренностей стало ясно, что требуется снять две планки видеопамяти. В ходе операции пришлось ещё и перепаивать дорожки, что потребовало наличия сгоревшего донора. Блогер полагает, что видеокарту удалось восстановить, но требуется полное тестирование. Неясно, разбирал ли кто-то видеокарту до этого, но внутри обнаружились весьма странные термопрокладки. Они не только были разного размера, но и выглядели подозрительно. Возможно, владелец Radeon RX 570 купил её на вторичном рынке у того, кто был не против экспериментов над собственной видеокартой. Вообще это довольно краткое описание, ну а увидеть всё это в действии вы можете самостоятельно.

Некоторые наши читатели и сами в свободное время используют свои знания на благо несчастных владельцев подгоревших видеокарт. Полагаем, что они найдут ошибки, допущенные в процессе работы мастера. В конце концов, ведь со стороны виднее, а со стула возле компьютера и вовсе кажется, что управляться сложным инструментарием может любой школьник.

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#видео #ремонт видеокарт
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