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Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
Производство автомобилей в ЕС под угрозой остановки. Санкции против РФ приведут резкому росту цен на машины по всему миру
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В последнее время всё больше американцев критикуют действия Байдена. Многие говорят о том, что пора уже старику на покой, а у трона всё активнее вьётся Барак Обама. Ждать от него мира не приходится, ведь этот парень никогда не отказывался от того, чтобы дать хорошую взбучку оппонентам со всего мира. Политика США пусть и контрпродуктивна, но всё же предсказуема, а вот Европа всё глубже загоняет себя в экономическую пропасть, вернуться из которой к нормальной жизни будет сложно. Важно понимать, что основой всей экономики ЕС является Германия. Именно эта страна выступает основным драйвером развития, не только принимая на себя основные удары, но и оплачивая счета неудачливых соседей.

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Всё это значит, что, нарушив производство в Германии, можно свалить Евросоюз, который и без того раздирают фундаментальные противоречия. Похоже, колосс всё эти годы стоял на глиняных ногах, хотя европейские функционеры и фанаты партии войны отказываются признаваться в этом даже себе. Многие знают, что торговые связи между странами на планете за последние десятилетия стали прочнее, чем это было ещё в 20-м веке. Это привело к развитию экономики ЕС и лёгкому доступу к энергоносителям и сырьевой базе. При этом роль РФ во всём этом даже не упоминалось, как будто газ, нефть и сталь попадают в Европу с другой планеты.

Сегодня эксперты в ЕС сильно обеспокоены, поскольку все ключевые материалы и полезные ископаемые дорожают. В прессу уже попадали новости о ценах на никель и неон, но есть и другие проблемные минералы. Например, палладий, без которого создать сложный электронный прибор почти невозможно. Предполагалось, что палладий можно заменить на платину, но и она по большей части добывается в России. Сюда же прибавьте удорожание алюминия и чугуна, но дело даже не в цене. Вся пикантность положения в том, что поставки всего этого шли из Украины и России. Первая по большей части перестала выпускать нужное сырьё, а вторая может в любой момент воспользоваться своим положением для получения экономических выгод. Как оказалось, найти замену можно, но далеко не всегда. В некоторых случаях это делается за месяц или два, но часто создание новых сырьевых баз и перенаправление потоков поставок может занимать 10 и более месяцев. Вот только это оптимистичный прогноз, основанный на том, что всё это время в ЕС будет царить благоденствие, когда можно будет и дальше накладывать на РФ санкции, не беспокоясь о последствиях.

Эксперты констатируют, что последствия уже здесь. Как оказалось, 70% всех поставок проводных жгутов для автомобильной промышленности ЕС поставлялись из Украины. Часть производственной базы там ещё функционирует, но только в марте нехватка проводов вынудила автопроизводителей из ЕС снизить количество выпускаемых транспортных средств на 150 000 единиц. Но и это только начало, ведь аналитики S&P Global Mobility уверены, что следующие годы станут для автомобильной промышленности самыми сложными за десятилетия. Ожидается, что производство автомобилей в последующие 2 года в мире сократится на 4 миллиона штук, а самый сильный удар придётся на Европу. А ведь Европа ещё не оправилась от дефицита полупроводников и коронавируса. 

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В США цены на автомобили за 2021 год выросли на 13%, но проблема здесь имеет комплексный характер, а переход на чистую энергетику может быть сдвинут на более поздние сроки. Всё дело в аккумуляторных батареях и дополнительной энергии, которая требуется для зарядки. Поскольку ЕС решила отказываться от российского газа, то рассчитывать на рост выработки электроэнергии глупо. Tesla уже ощутила давление рынка, постоянно повышая цены на всю линейку. Примерно тоже ждёт и все остальные концерны в ЕС. Ну а попытки перенаправить поставки только усугубят положение, ведь никто не сможет продавать в Европу сталь, чугун, никель и даже провода по таким низким ценам, как РФ и Украина.

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#санкции #автомобили
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felsher 03
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У Интел дата релиза 24 год, когда у остальных 22. Обычно каждые год-два выходят новые флагманы. Интел к 24 году уже устарее в 2 раза.
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Anakeen
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felsher 03
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