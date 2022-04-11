Таких низких цен на видеокарты мы не видели с лета 2021 года

С тех пор как рубль начал возвращать утраченные в феврале позиции, видеокарты в российских магазинах планомерно дешевели. Мы старались держать вас в курсе событий, ведь многие просто не знают где можно найти подходящую по цене видеокарту, покупая у перекупщиков по завышенным ценам. Несколько дней назад мы констатировали, что стоимость большинства графических чипов опустилась ниже февральских минимумов. Тогда мы предупреждали вас, что цены могут подниматься и падать, а джуны всегда платят больше. Никто не знает, что будет с курсом рубля, поэтому если у вас есть деньги на покупку флагмана, берите его сегодня.

реклама

Начинать подобный материал нужно только с GeForce RTX 3090. Мы очень сомневаемся, что такая видеокарта действительно стоит потраченных на неё 270 тысяч рублей, но имидж – это такая штука, которая намного важнее каких-то четырёх тысяч долларов. Если вы чувствуете, что вам необходима именно такая видеокарта, то не стоит медлить, ведь в магазине Ситилинк осталась только одна единственная модель.

Намного выгоднее взять GeForce RTX 3080 Ti, ведь она стоит 186 тысяч рублей (на 84 тысячи дешевле GeForce RTX 3090), но отличается от старшего графического чипа только сниженным количеством видеопамяти. В реальных же играх между ними почти нет никакой разницы, а значит фанатам настоящих флагманов, которые не хотят переплачивать за шильдик, мы советуем брать именно GeForce RTX 3080 Ti. Кстати, ещё несколько недель модель производства GIGABYTE стоила 418 тысяч рублей. Получается, что выгода составила 230 тысяч рублей.

Radeon RX 6900 XT скинула больше половины стоимости, поэтому есть смысл задуматься о покупке подобной карты. Учтите, что в данном случае вас ждёт некоторое разочарование в режиме трассировки лучей. Увы, но AMD так и не освоила данную технологию в полной мере. В настоящий момент готовится вторая редакция. Будем надеяться, что она окажется более эффективной. Ну а если вас вообще не беспокоит трассировка, то смело берите Radeon RX 6900 XT. Свои деньги она отработает с лихвой.

А вот GeForce RTX 3080 за 139 тысяч мы не видели очень давно. Учтите, что модель производства GIGABYTE ещё и полностью готова для установки комплекта жидкостного охлаждения. Саму систему придётся взять отдельно, но даже без учёта этого факта перед нами суперскоростная видеокарта, которой с лёгкостью покоряются любые игры даже в самом требовательном разрешении 4К. Для любителей экономить есть модель производства Palit. За 136 тысяч вы получите простую, но эффективную конструкцию. Никаких излишеств, а тактовые частоты равны эталонным.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Если вы считаете себя настоящим фанатом высокопроизводительных решений, то ниже GeForce RTX 3070 Ti опускаться не рекомендуем. Данная карта тянет все игры в 4К, но с настройками графики уже придётся помучаться. Главное преимущество здесь в цене, ведь за 11 тысяч вы получаете огромную производительность уровне более старших графических чипов. Немного настроек, и вы не потеряете ни одного кадра в секунду, лишь немного снизив качество картинки. Ну а экономия по сравнению с GeForce RTX 3080 доходит до 20 тысяч рублей.