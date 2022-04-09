А между тем многие пользователи сообщают, что проблема реальна и приводит к сильному нагреву процессора

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После выхода процессоров серии Alder Lake, многие пользователи начали замечать значительные температурные отклонения от нормы. Особенно проблема являлась актуальной для тех, кто экспериментировал со старыми кулерами. Производители флагманских систем охлаждения попытались решить проблему совместимости при помощи переходников, но уже вскоре стало ясно, что во многих случаях процессор не имеет достаточного контакта к подошве кулера. Кто-то искал проблему в системе охлаждения, другие – винили во всем материнские платы. Несложно догадаться, что главная проблема состояла в том, что впервые за многие годы Intel вместо квадратного размера процессора выпустила прямоугольный. В результате наблюдался плохой контакт с подошвой системы охлаждения, возникающий из-за деформации самого чипа.

Многие энтузиасты уверяют, что это приводит к настоящим проблемам, ведь разгон затруднён или даже невозможен. Вполне вероятно, что причина лежит в области экономии, когда производители материнских плат выпускают недостаточно укреплённый сокет. Отдельные любители экспериментов придумывали необычные крепления, позволяющие решить проблему деформации процессора, не навредив при этом материнской плате. Судя по всему, эта информация дошла до Intel, которая высказала своё недовольство подобными экспериментами.

В беседе с журналистами Tom's Hardware утверждается, что никакой проблемы, связанной с прямоугольной формой процессора нет. Якобы, всё это выдумки отдельных пользователей, в то время как массовые покупатели не столкнулись ни с какими перегревами и прочими отклонениями от нормы. Представители Intel отмечают, что провели массу внутренних тестов и не заметили корреляции между изгибом процессора во время установки и повышением температуры из-за плохого контакта с подошвой кулера. От вот любителям кустарных приспособлений грозит полная утеря гарантии. Неясно, каким образом Intel планирует узнать о том, что использовались дополнительные укрепляющие рамки, а также почему вдруг несколько скоб на материнской плате должны сбросить гарантию процессора.

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Со своей стороны мы не можем подтвердить или опровергнуть того факта, что деформация действительно существует, но многочисленные свидетельства блогеров красноречиво говорят о том, что проблема есть. Плохо, что Intel решила умыть руки. Очевидно, что инженеры компании могли бы выпустить подробную инструкцию, позволяющую энтузиастом снизить давление на сокет материнской платы. Особенно неприятно тем пользователям, которые решили самостоятельно установить столь необычный камень и сломали либо ножки, либо сокет на материнской плате. Если в первом случае можно легко решить проблему при помощи паяльника, то второе затянет на серьёзный ремонт, который в любом случае не будет считаться гарантийным, поскольку проблема возникла по вине пользователя.