Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 7700 будет быстрее Radeon RX 6900 ХТ с TGP до 200 Вт и ценой до 500 долларов – Wccftech
Эффективность следующего поколения видеокарт AMD окажется выше, чем у GeForce RTX 4000
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В 2020 году многие наши читатели ждали того, что AMD сможет вернуть себе рынок видеокарт, отвоевав у NVIDIA несколько десятков процентов. Одновременно с этим утверждалось, что будет выпущена флагманская видеокарта, которая сможет поспорить с самыми быстрыми конкурентами. Что же, не всем желаниям суждено сбыться. Radeon RX 6900 ХТ действительно очень быстрая, хотя обойти GeForce RTX 3090 ей так и не удалось. А вот с рыночной долей всё плохо, ведь AMD в условиях ограниченного доступа к производственным мощностям пришлось разрываться между процессорными бизнесом, выпуском чипов для игровых консолей, а также видеокарт.

реклама

И вот нам снова рассказывают о том, что во второй половине 2022 года нас ждёт мощный старт, когда на рынок хлынет самые быстрые и эффективные графические видеокарты за всю историю. Верить или нет – это уже ваш выбор, мы же немного сомневаемся, что Лиза Су действительно способна и вообще хочет продавать видеокарт больше, чем сегодня. Но давайте вернёмся к теме нашего материала. Судя по всему, AMD решила на этот раз не класть все яйца в одну корзинку. Вернее сказать, корзинка будет одна, но с потайным отделением. Так, часть графических чипов на архитектуре RDNA 3 будут изготавливаться по 5-нм техпроцессу, тогда как другие – по 6-нм нормам. При этом всё это тайваньская TSMC. Особенно интересен в этом плане чип Navi 33, который должен стать основной для видеокарт среднего ценового диапазона. Инсайдеры уверяют, что самой быстрой видеокартой на этом чипе станет Radeon RX 7700, которая будет такая же быстрая, как и Radeon RX 6900 ХТ, но окажется намного выгоднее с точки зрения производства.

Radeon RX 7700 будет изготавливаться по 6-нм техпроцессу и будет иметь площадь кристалла до 460 мм2 против 520 мм2 у Radeon RX 6900 ХТ, при этом Navi 33 будет содержать до 4096 шейдерных ядер. Важно учитывать, что Navi 23, который сегодня используется для производства серии Radeon RX 6600, имеет всего 2048 шейдерных ядер. Получается, что средневысокий ценовой диапазон сможет предложить удвоение основных параметров без роста площади кристалла. Инсайдеры уверяют, что Radeon RX 7700 окажется не только намного быстрее серии Radeon RX 6700, но и сможет потягаться с текущим флагманом Radeon RX 6900 ХТ. Неясно, как инженерам AMD удастся при переходе с 7-нм техпроцесса на 6-нм нормы так сильно улучшить архитектурные характеристики. Будем надеяться, что эта информация соответствует реальности.

Предполагается, что Navi 33 получит до 256 Мб Infinity Cache, а вот количество видеопамяти снизится до 8 Гб, что позволит по сравнению с флагманами текущего поколения уменьшить энергопотребление. Именно поэтому чип будет холодный, а цена порадует потенциальных покупателей (до 500 долларов). Что до серии Radeon RX 7600, то есть данные о низком энергопотреблении до 230 ВТ и поддержке PCIe пятого поколения (PCIe 5.0х8). Инсайдеры утверждают, что всё это позволит обойти серию NVIDIA Ada Lovelace, не только по чистой производительности, но и по цене. Предварительные характеристики вы можете рассмотреть в таблице, ну а чуть выше есть достоверные ренденры. Воспринимать их всерьёз пока не следует, поскольку они могут не соответствовать реальности.

анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #radeon rx 7700
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты дешевеют на фоне роста курса рубля – GeForce RTX 3060 скинула половину стоимости
Майнинг в РФ остаётся невыгоден несмотря на падение курса Эфира и снижение цен на видеокарты
Видеокарта GeForce RTX 4090 будет ощутимо дороже текущего флагмана NVIDIA – Fast Technology
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
104
Life is Strange и приквел Before the Storm получила на ПК поддержку ультрашироких мониторов, а на PS5 — режима с 60 кадрами/с
+
PepsiCo продолжит работать в России под новым названием
26
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
67
Неизвестный держатель Биткоина обналичил $2 100 000 спустя 12 лет, увеличив капитал в 16 800 000 раз
10
Грядущее обновление безопасности Windows 11 потребует чистой установки ОС
18
Представлен российский роутер на чипе "Байкал" со встроенной защитой от DDOS-атак
16
Renault наделила подразделение, которое сосредоточится на выпуске электромобилей, условным обозначением Ampere
+
Crytek в качестве извинений продлила в Hunt Showdown событие Traitor’s Moon
1
Биткоин подешевел и может обвалиться на фоне усиления контроля со стороны США – РБК
10
Видеокарты дешевеют на фоне роста курса рубля – GeForce RTX 3060 скинула половину стоимости
26
В сеть попала фотография материнской платы для процессоров AMD EPYC Genoa
6
Майнинг в РФ остаётся невыгоден несмотря на падение курса Эфира и снижение цен на видеокарты
10
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
258
Acer уходит из России в момент, когда США разрешили не уходить
34
Россияне смогут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 с подпиской Game Pass
20
Инсайдер: новая Need for Speed выйдет в середине осени
20
AMD и NVIDIA увеличили отгрузку видеокарт в 2021 году на 30%, но большая часть ушла майнерам – TH
6
Российские магазины продают ключи к лицензионным играм для консолей, но цены пока кусаются
5
Может ли Apple превратить смартфоны жителей РФ в кирпичи – преимущества Android по мнению Forbes
2

Популярные статьи

Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
117
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
90
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
126
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
21
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть первая
2
Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11
4
Что такое когнитивные способности и почему они так важны для нас
+
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Ваня Кислицын
11:11
Все там быстро работает, в реалтайме миллионы полигонов обрабатывать которые за пару километров от тебя, а при приближении нет тупой погрузки моделей и улучшения качества ступенями. UE5 очень быстрый,...
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
AlexZ Rus
11:08
е6ать лох лол
Неизвестный держатель Биткоина обналичил $2 100 000 спустя 12 лет, увеличив капитал в 16 800 000 раз
Виталий Shokerxxx
11:07
только в названии видоса спецом пометили что on PC | i9 12900K - RTX3090.. то что можно запустить на 1030 и тому подобное и так понятно..
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Виталий Shokerxxx
11:03
и не говори https://s.fishki.net/upload/users/2016/06/06/523571/fc4b502520a6a9193bed4d88bcbce6b0.jpg
Acer уходит из России в момент, когда США разрешили не уходить
Ваня Кислицын
11:02
Директ Сторедж это библиотека у майков, у пс5 свой движок - кракен
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Ваня Кислицын
11:01
Будет работать даже на vega8, я иногда колупаю ue5(бету еще пользовал) и там все запускалось, фпс низкий, но если убрать настройки графики на средние, то все хорошо работает и фпс до 30 повышается
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Hacknir
10:59
вообще то заявляли как раз что при рендеринге множества обьектов и источников света все лучше будет чем на 4. Иначе толку от таких обнов
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Ваня Кислицын
10:59
играю на XSS на 4к 43дюйма, проблема нет с расстояния в 2-3 метра, спокойно играется во все игры и глаза не выпадают. Вот почему-то в 90е все играли в пиксельные игры 8-16бит и всем было норм, а теп...
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Kasyan
10:57
Я уже выбрал 5900X и буду на нем спокойно 5 лет сидеть учитывая текущее развитие игр.
8-ядерный Ryzen 7 5800X3D обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в первых игровых тестах на 15%
Ваня Кислицын
10:56
Почему не многопоточный? Как раз наоборот умеет в 8/16 ядер, на моей XSS демка работает с 30 кадров, тут скорее проблема в драйверах.
Движок Unreal Engine 5 плохо оптимизирован для персональных компьютеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем