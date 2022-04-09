Эффективность следующего поколения видеокарт AMD окажется выше, чем у GeForce RTX 4000

В 2020 году многие наши читатели ждали того, что AMD сможет вернуть себе рынок видеокарт, отвоевав у NVIDIA несколько десятков процентов. Одновременно с этим утверждалось, что будет выпущена флагманская видеокарта, которая сможет поспорить с самыми быстрыми конкурентами. Что же, не всем желаниям суждено сбыться. Radeon RX 6900 ХТ действительно очень быстрая, хотя обойти GeForce RTX 3090 ей так и не удалось. А вот с рыночной долей всё плохо, ведь AMD в условиях ограниченного доступа к производственным мощностям пришлось разрываться между процессорными бизнесом, выпуском чипов для игровых консолей, а также видеокарт.

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И вот нам снова рассказывают о том, что во второй половине 2022 года нас ждёт мощный старт, когда на рынок хлынет самые быстрые и эффективные графические видеокарты за всю историю. Верить или нет – это уже ваш выбор, мы же немного сомневаемся, что Лиза Су действительно способна и вообще хочет продавать видеокарт больше, чем сегодня. Но давайте вернёмся к теме нашего материала. Судя по всему, AMD решила на этот раз не класть все яйца в одну корзинку. Вернее сказать, корзинка будет одна, но с потайным отделением. Так, часть графических чипов на архитектуре RDNA 3 будут изготавливаться по 5-нм техпроцессу, тогда как другие – по 6-нм нормам. При этом всё это тайваньская TSMC. Особенно интересен в этом плане чип Navi 33, который должен стать основной для видеокарт среднего ценового диапазона. Инсайдеры уверяют, что самой быстрой видеокартой на этом чипе станет Radeon RX 7700, которая будет такая же быстрая, как и Radeon RX 6900 ХТ, но окажется намного выгоднее с точки зрения производства.

Radeon RX 7700 будет изготавливаться по 6-нм техпроцессу и будет иметь площадь кристалла до 460 мм2 против 520 мм2 у Radeon RX 6900 ХТ, при этом Navi 33 будет содержать до 4096 шейдерных ядер. Важно учитывать, что Navi 23, который сегодня используется для производства серии Radeon RX 6600, имеет всего 2048 шейдерных ядер. Получается, что средневысокий ценовой диапазон сможет предложить удвоение основных параметров без роста площади кристалла. Инсайдеры уверяют, что Radeon RX 7700 окажется не только намного быстрее серии Radeon RX 6700, но и сможет потягаться с текущим флагманом Radeon RX 6900 ХТ. Неясно, как инженерам AMD удастся при переходе с 7-нм техпроцесса на 6-нм нормы так сильно улучшить архитектурные характеристики. Будем надеяться, что эта информация соответствует реальности.

Предполагается, что Navi 33 получит до 256 Мб Infinity Cache, а вот количество видеопамяти снизится до 8 Гб, что позволит по сравнению с флагманами текущего поколения уменьшить энергопотребление. Именно поэтому чип будет холодный, а цена порадует потенциальных покупателей (до 500 долларов). Что до серии Radeon RX 7600, то есть данные о низком энергопотреблении до 230 ВТ и поддержке PCIe пятого поколения (PCIe 5.0х8). Инсайдеры утверждают, что всё это позволит обойти серию NVIDIA Ada Lovelace, не только по чистой производительности, но и по цене. Предварительные характеристики вы можете рассмотреть в таблице, ну а чуть выше есть достоверные ренденры. Воспринимать их всерьёз пока не следует, поскольку они могут не соответствовать реальности.

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