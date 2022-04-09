Цены на видеокарты вернулись к февральским, а выгодных предложений со скидками очень много

Уже ни для кого не секрет, что российский рубль отыграл падение и штурмует долларовые позиции, стабильно укрепившись на отметке в 75 за 1 американский бакс. Благодаря этому ожидается ощутимое падение цен на иностранные товары, которые для обычных жителей в начале марта стали почти недоступны. Видеокарты дешевели последние 10 дней, но к концу текущей недели окончательно вернулись к февральским минимумам и устремились вниз. До какой отметки дойдут цены, пока неясно, но тот факт, что видеокарт много, не вызывает никаких сомнений.

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Поскольку вчера мы уже разбирали скидки на флагманы, то самое время изучить ценообразование бодрых середняков. Мы предлагаем начать с Radeon RX 6700 XT. На самом деле перед нами одна из самых удачных моделей серии Big Navi. Она сочетает разумную цену с высокой производительностью и способна поспорить с более дорогими графическими чипами NVIDIA по чистой производительности. За последнее время данная карта подешевела в 2 раза, что позволяет взять её тем, кто может себе позволить потратить 99 тысяч рублей на себя любимого.

Рекордно низкая цена ждёт покупателей GeForce RTX 3060 Ti. Учтите, что в режиме трассировки лучей этот графический чип обходит Radeon RX 6700 XT, поэтому многим любителям высоких технологий есть смысл как следует задуматься. Поскольку видеокарта NVIDIA стоит ещё и на 10 000 рублей дешевле, то мы вообще предлагаем брать её здесь и сейчас, ведь таких предложений мы не видели уже много месяцев.

Ну а любители экономить оценят снижение цен на GeForce RTX 3060 (двукратное падение). 69 тысяч рублей – это почти минимальная стоимость для этого графического чипа с момента начала продаж. С тех пор был только один период, когда GeForce RTX 3060 стоила дешевле 70 000 рублей (во время летнего падения криптовалют), поэтому стоит присмотреться к этой видеокарте здесь и сейчас. Ну а фанатам AMD мы предлагаем взять Radeon RX 6600 XT. По чистой производительности красная карта опережает свою прямую конкурентку, поэтому переплата в пару тысяч рублей не кажется нелогичной. Если вас не смущают слухи о вылетающих драйверах, то смело берите Radeon RX 6600 XT.

Не хотите переплачивать лишние 12 тысяч – тогда ваш выбор – это Radeon RX 6600. Она прекрасно справляется со всеми играми в разрешении 1080р, что позволяет как минимум на несколько лет позабыть о необходимости апгрейда. Мы согласны, что 60 тысяч рублей – это не самая приятная цена для средней по производительности видеокарты, но лучше нам пока никто ничего не предлагает.

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Это значит, что единственный способ сэкономить состоит в покупке менее скоростной видеокарты. Если вы ищете именно такую, то берём GeForce GTX 1660 Ti. В середине февраля эта видеокарта впервые подешевела ниже 50 000 рублей. Будем надеяться, что на этом всё не остановится, ну а пока берём то, что есть.