Блогер купил систему жидкостного охлаждения для процессора за 50 000р и показал её сборку и настройку

Покупка дорогостоящего процессора – это прежде всего взвешенный шаг. Нужно понимать, что вам придётся взять флагманскую материнскую плату, которая будет не просто много стоить, но и отличается удобными настройками. Кроме того, она должна быть выполнена из качественных компонентов, дабы не подвести вас в самый сложный момент. Особое внимание стоит уделить оперативной памяти. Если вы берёте что-то типа Core i5-12400F, то вас устроит самая простая DDR4-3200, но покупателю Core i5-12900К нужно переплачивать за дефицитную DDR5-5200, которая кроме всего прочего стоит в несколько раз дороже. Будет нелепо не указать, что всё это потребует ну очень дорогой видеокарты, а в качестве бонуса ещё и придётся отвалить немало денег на мощный блок питания. Мы уже не говорим о выборе правильного корпуса и твердотельных накопителях, которые могут стоить десятки тысяч рублей.

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На каждом этапе сборки требуется учитывать множество нюансов, но есть один ключевой параметр, игнорирование которого приведёт к полной катастрофе. Речь идёт о системе охлаждения. Никто не говорит, что ваш компьютер сгорит, если вы немного сэкономите, но работать всё на максимально возможных тактовых частотах точно не будет. Но даже здесь многие энтузиасты ограничиваются штатными системами. Это может быть воздушное охлаждение или даже вода, но лишь немногие решаются на покупку «китовых» комплектов, позволяющих превратить вашу систему в роскошный автомобиль премиум-класса.

Вчера на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) появился любопытный ролик, во время которого проводилась сборка и настройка одной из самых дорогих и продвинутых систем жидкостного охлаждения для процессора EK-Quantum Power Kit D-RGB P360. Никакой рекламы. Мы уверены, что есть не менее достойные комплекты, о которых вы нам расскажите в комментариях. Автор данного материала имел некоторый опыт установки комплектов жидкостного охлаждения, но все они были полностью собраны, в то время как указанный выше охлад – это своеобразный «сделай сам».

Если вам нравятся элитные комплектующие, то мы рекомендуем посмотреть на работу системы с подключённым комплектом. Авторы ролика признаются, что собрали его за 15 минут. Что важно, внутри лежит несколько красок для жидкости, что придётся по вкусу не только обычным пользователям, но и энтузиастам. После подключения всех деталей был запущен тест процессора, продемонстрировавший невероятную эффективность и тишину. Поскольку через экран ничего не слышно, то приходится доверять блогерам. Ну а кто станет счастливым обладателем комплекта EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 стоимостью 50 000 рублей, пока неизвестно. Возможно, это ещё один клиент, решивший собрать компьютер за 500 000 рублей и дороже.

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