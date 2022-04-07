А сколько бы вы готовы отдать денег за такую сборку?

В последнее время сборки компьютеров перестали быть популярными на нашем сайте. Причины такого явления нам неясны. Может быть блогеры просто устали или закончилась фантазия, а может после нашего материала тема вновь станет актуальной. Как бы там ни было, но специалистов среди наших читателей предостаточно. Каждый раз, когда кто-либо рассказывает о своей сборке компьютера, появляются десятки критиков. Эти диванные эксперты уверены в своей правоте, уверяя всех в том, что AMD круче Intel (или, наоборот), а средний по цене блок питания уже через день сгорит вместе с материнской платой и самим компьютером. Словом, диванных экспертов много, как и мнений, а значит у нас наступил тот самый плюрализм, о котором так сильно мечтали многие люди много лет назад.

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Возвращаясь к теме нашего материла, нельзя не вспомнить о том, что все геймеры мечтают о мощном высокопроизводительном компьютере. К сожалению, приходиться признавать, что это дорогое удовольствие доступно небольшому количеству людей, в то время как многие ищут компромисс. Сегодня мы предлагаем посмотреть ролик на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), где рассказывается о сборке за 500 000 рублей. Мы кратко перечислим основные моменты, не останавливаясь на брендах.

Системный блок разместился в просторном корпусе, который легко вмещает все комплектующие и обладает отличной эргономикой. Что любопытно, с противоположной стороны есть место не только для правильного расположения кабелей, но и для второй материнской платы, которая позволяет создать в одном системном блоке два компьютера. Предполагается, что второй будет использоваться для стримминга, но это зависит от решений самого владельца системного блока.

В качестве основы выступила флагманская материнская плата на чипсете В550. Она содержит все нужные интерфейсы, но в отличие от более дорогой Х570, холоднее и стабильнее. В качестве процессора был выбран 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Комментариев относительно того, почему не Intel, не было. Вообще можно было бы взять новый Core i9-12900KS. Мы уже видели, насколько быстрым он может быть в реальных играх, поэтому понять логику покупателя не можем. Установлена брендовая оперативная память с высокой тактовой частотой и низкими задержками. Есть суперскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 на 1 Гб для установки операционной системы и сопутствующих программ, а также второй SSD PCIe 3.0 на 2 Гб. Компьютерный мастер разместил внутри какое-то немыслимое количество вентиляторов с подсветкой, а процессор охлаждается при помощи жидкостной системы.

Что до видеокарты, то было решено ограничиться GeForce RTX 3080 Ti. Она всего на несколько процентов медленнее официального флагмана, но стоит дешевле и греется меньше. В играх её даже больше, чем нужно, поскольку такое мощное решение позволяет играть во все игры в разрешении 4К. Ну а особая гордость мастера – это кабель-менеджмент. Хотим признаться, что в последний раз делали сборку своего нового компьютера (было это в 2021 году) самостоятельно. В тот момент жутко хотелось побыстрее это всё запустить. Ну а в результате кабели так и остались валяться. Может быть, при следующей чистке проблема будет решена, хотя на работу это не влияет.

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