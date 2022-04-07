Ищите свой смартфон в списке и ждите прилёта прошивки по воздуху

Многие наши читатели до сих пор не могут понять, почему сотни миллионов пользователей по всему миру покупают более дорогие смартфоны Apple. Кто-то приводит в пример откровенно устаревшие технические характеристики и слабую батарею, другие выражают недовольство ужасной чёлкой, но все эти критики сходятся во мнении, что магазин приложений нацелен на выжимание всех соков с обычного владельца смартфона Apple. Очевидно, что главная причина, которая побуждает людей покупать подобные девайсы, лежит в области имиджа, ведь подобные аппараты давно превратились в объект культа. И всё же, все эти годы Apple заманивает потенциальных покупателей длительным сроком технической поддержки.

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Так, если вы покупаете флагман Samsung, то можете претендовать на 2-3 года выхода новых операционных систем Android. Здесь как повезёт, но в сравнении с Apple подобные сроки кажутся несерьёзными, ведь яблочные телефоны получают 5 полноценных операционных систем и ещё какое-то время после этого официальные обновления безопасности. Сравниться с такими цифрами не может никто. А вообще кажется, что все остальные просто не хотят. Мало того, даже относительно новые телефоны могут месяцами находиться в ожидании официально вышедшей операционной системы Android 12.

На дворе начало апреля, вот только Xiaomi не торопиться выпускать прошивку на базе MIUI 13. Ясно, что у китайцев ситуация иная, ведь им приходится обновлять десятки телефонов, но это был их выбор, поэтому жаловаться не на что. В то же время за несколько дней с момента выхода Apple удаётся обновить большую половину всех актуальных смартфонов. Возможно, в будущем производители смартфонов на Android осознают важность технической поддержки, но пока этот процесс идёт вяло. К примеру, на 7 апреля всего 36 мобильных телефонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку.

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Учтите, что некоторые из указанных ниже аппаратов вообще не выходили на европейском рынке, а значит речь идёт о стабильной китайской оболочке. В данном случае у нас нет информации, когда обладателям других телефонов ждать получения MIUI 13 по воздуху. Вообще это должно было случиться в 1 квартале текущего года, но пока официальных пояснений нет. Если вы являетесь обладателем одного из указанных телефонов, но не получили прошивку, то ждите её в ближайшие недели. Часто рассылка идёт не сразу на всех регионах, поэтому может не совпадать с официальными графиками.

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