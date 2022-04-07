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36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 7 апреля 2022 года
Ищите свой смартфон в списке и ждите прилёта прошивки по воздуху
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Многие наши читатели до сих пор не могут понять, почему сотни миллионов пользователей по всему миру покупают более дорогие смартфоны Apple. Кто-то приводит в пример откровенно устаревшие технические характеристики и слабую батарею, другие выражают недовольство ужасной чёлкой, но все эти критики сходятся во мнении, что магазин приложений нацелен на выжимание всех соков с обычного владельца смартфона Apple. Очевидно, что главная причина, которая побуждает людей покупать подобные девайсы, лежит в области имиджа, ведь подобные аппараты давно превратились в объект культа. И всё же, все эти годы Apple заманивает потенциальных покупателей длительным сроком технической поддержки.

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Так, если вы покупаете флагман Samsung, то можете претендовать на 2-3 года выхода новых операционных систем Android. Здесь как повезёт, но в сравнении с Apple подобные сроки кажутся несерьёзными, ведь яблочные телефоны получают 5 полноценных операционных систем и ещё какое-то время после этого официальные обновления безопасности. Сравниться с такими цифрами не может никто. А вообще кажется, что все остальные просто не хотят. Мало того, даже относительно новые телефоны могут месяцами находиться в ожидании официально вышедшей операционной системы Android 12.

На дворе начало апреля, вот только Xiaomi не торопиться выпускать прошивку на базе MIUI 13. Ясно, что у китайцев ситуация иная, ведь им приходится обновлять десятки телефонов, но это был их выбор, поэтому жаловаться не на что. В то же время за несколько дней с момента выхода Apple удаётся обновить большую половину всех актуальных смартфонов. Возможно, в будущем производители смартфонов на Android осознают важность технической поддержки, но пока этот процесс идёт вяло. К примеру, на 7 апреля всего 36 мобильных телефонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку.

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Учтите, что некоторые из указанных ниже аппаратов вообще не выходили на европейском рынке, а значит речь идёт о стабильной китайской оболочке. В данном случае у нас нет информации, когда обладателям других телефонов ждать получения MIUI 13 по воздуху. Вообще это должно было случиться в 1 квартале текущего года, но пока официальных пояснений нет. Если вы являетесь обладателем одного из указанных телефонов, но не получили прошивку, то ждите её в ближайшие недели. Часто рассылка идёт не сразу на всех регионах, поэтому может не совпадать с официальными графиками.

  1. Poco X3 Pro
  2. Mi 10 Lite Zoom
  3. Mi Note 10 Lite
  4. Redmi Note 8 2021
  5. Redmi Note 10
  6. Mi 10
  7. Mi 11 Lite 5G NE
  8. Mi 11 Ultra
  9. Mi 10S
  10. Redmi 10
  11. Mi 11T Pro
  12. Mi CC9 Pro
  13. Redmi K40 Pro+
  14. Mi Pad 5 Pro 5G
  15. Mi 10 Pro
  16. Mi Pad 5
  17. Mi 11
  18. Redmi K30 Pro
  19. POCO F3 GT
  20. POCO X3 GT
  21. Redmi Note11 Pro
  22. Mi 11 Lite 5G
  23. Mi 11X Pro
  24. Mi Pad 5 Pro
  25. Redmi K40
  26. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  27. Mi 11 Lite NE 5G
  28. Redmi Note 10 Pro
  29. Redmi K40 Pro
  30. Mi MIX 4
  31. Redmi Note 10 Pro Max
  32. Redmi K40 Gaming Edition
  33. Mi 11 Pro
  34. Mi 11 Lite
  35. Mi 11T
  36. Redmi K40 Game Enhanced Edition
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#xiaomi #miui 13 #прошивки
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