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Создатель самой популярной ОС на базе Linux ушёл из РФ, остановив техподдержку купленных лицензий
Речь о британской компании Canonical, занимающейся разработкой Ubuntu
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Многие американские компании сообщили о своём уходе из России ещё в начале марта. Это создало настоящую волну, которая к середине прошлого месяца буквально смыла основных игроков. При этом в первую очередь речь не о тех, кто торгует одеждой, а о так называемых IT-гигантах типа IBM. Поскольку многие менее крупные компании всегда следуют примеру старших товарищей, тот не было ничего удивительного в том, что в ближайшее время РФ ожидает настоящий исход корпораций. Сегодня изменения не сильно ощущаются в обществе, поскольку запасы продукции есть, и их хватит на пару месяцев.

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Куда более серьёзная проблема у российских компаний, напрямую сотрудничающих с западными производителями программного обеспечения. Часть ПО можно заменить, но потери будут, а переход окажется болезненным. Помните, как в начале марта с рынка ушёл самый популярный дистрибутив альтернативного ПО в мире Red Hat Enterprise Linux (RHEL)? Так вот, это ещё не конец. Сегодня о своём решении уйти не прощаясь заявили в компании Canonical, занимающейся разработкой и поддержкой Linux-дистрибутива Ubuntu. Кстати, на этот раз британцы всё же оставили несколько комментариев, хотя конкретики по некоторым вопросам мало.

Что странно, в отличие от своих коллег, Canonical пока не собирается останавливать выход патчей безопасности для обычных пользователей. Это значит, что все те, кто не имеет отношения к попавшим под санкции миллиардерам и банкам, и дальше будут находиться в безопасности. Вообще механизм, на основе которого будут определять принадлежность к указанным выше структурам, пока выглядит сомнительно, а значит могут как прикрутить гайки, так и работать спустя рукава.

А вот представителей российского бизнеса ждёт неприятный сюрприз. Canonical не только остановила сотрудничество со всеми компаниями, но и прекращает оказывать любую техподдержку. Судя по всему, даже если ранее был подписан контракт на обслуживание и уплачены деньги, никакого обслуживания не будет. Вернуть деньги Canonical пользователям из РФ не может и не хочет, поскольку Visa и MasterCard продолжают оставаться недоступными в РФ.

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Эксперты выражают беспокойство относительно того, что разработчики дистрибутивов на основе Linux присоединяются к чисто политическим санкциям. Все они не раз говорили о свободе выбора и ключевых отличиях по сравнению с Microsoft. На поверку оказалось, что софтверный гигант уже вернулся и спокойно работает, в то время как уверяющие нас в незыблемости демократических принципов компании продолжают нарушать свои же правила. Кстати, самым популярным отечественным дистрибутивом является Astra Linux. Как вы понимаете, она тоже основана на Linux.

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#linux #санкции #ubuntu
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