Если вы ищите оптимальную видеокарту, то стоит присмотреться к нашему материалу, где собраны наиболее выгодные решения на 5 апреля 2022 года

Курс рубля стабилизируется, но цены на видеокарты опускаются неохотно. Вполне возможно, некоторые российские ритейлеры немало переплатили в начале марта, когда забирали со складов дефицитный товар по сильно завышенным ценам. Ну а сегодня выбора у них практически нет, ведь всё меньше потенциальных покупателей готовы платить сотни тысяч рублей за возможность поиграть в компьютерные игры. Наиболее выгодны флагманы, многие из которых почти вернулись к февральским ценам. Вот только на дворе не лучшее время для покупки GeForce RTX 3090 за 300 000 рублей. Ну а мы предлагаем не только купить хорошую видеокарту, но и постараться потратить на это предприятие как можно меньше денег.

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Что же, именно этим мы сегодня и займёмся. На этот раз никаких флагманов, которые способны разорить любого геймера. Только бодрые середняки и относительно недорогие модели по самым низким ценам. Кстати, фанатам красного и зелёного лагерей мы предлагаем отличный выбор без вреда для вашей кармы.

Начнём с Radeon RX 6700 XT, которая стоит почти 100 000 рублей, а значит доступна ограниченному числу геймеров. Если у вас есть 100 тысяч на развлечения, то быстрее видеокарты за такую сумму просто не найти. Возможно, через пару недель цены снова снизятся, но пока Radeon RX 6700 XT – лучший выбор. GeForce RTX 3060 Ti на тысячу дешевле и на пару процентов медленнее. Вообще делать выводы о производительности здесь сложно, ведь многое зависит от игры и процессора.

Для любителей NVIDIA, желающих немного сэкономить, есть GeForce RTX 3060. Стоит такое удовольствие всего 74 тысячи, хотя сама модель не является самой скоростной и слегка шумновата. В качестве полноценной альтернативы предлагаем вам присмотреться к Radeon RX 6600 XT. Эта видеокарта ощутимо быстрее, но подойдёт только тем, у кого не предубеждений против AMD. Если у вас есть 73 тысячи рублей и желание купить отличную видеокарту, то что делать, вы знаете.

Аналогичная дилемма возникает между Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. Последняя быстрее в трассировке лучей, а первая немного шустрее в реальных играх. Кроме того, обе сильно подешевели в последнее время, поэтому предлагаются всего на 10 000 рублей дороже февральских минимумов.

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А вот Radeon RX 6500 XT не назовёшь удачным решением. За счёт узкой шины и небольшого количества видеопамяти данная модель не способна конкурировать со старшими графическими чипами AMD. Мы предлагаем вам ознакомиться с любопытным материалом, где автор данного опуса оказался вынужден вместо GeForce RTX 2070 Super использовать для игр Radeon RX 6500 XT. Вообще есть ещё GeForce GTX 1650, но она подходит только тем, кто совсем не планирует играть в современные игры, решив ограничиться шутерами и старыми добрыми хитами 7-летней давности. Как видите, выбор есть, ну а что покупать, зависит только от вас, поскольку у многих пользователей за долгие годы сложились те или иные предпочтения.