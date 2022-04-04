Какую видеокарту купить, если у вас есть 70 тысяч рублей и желание играть во все игры на максималках в 2К? Давайте разбираться

Сегодня разобраться в текущих ценах на видеокарты крайне сложно. Западные магазины рапортуют о том, что дефицит графических чипов окончательно побеждён, а цены стремительно возвращаются в норму. Некоторые видеокарты уже можно купить с переплатой в десять и менее процентов, тогда как большинство всё ещё на 25% дороже рекомендованной стоимости. Российский рынок в этом отношении кардинально отличается от европейского. Вначале магазины вещали о проблемах с поставками из-за санкций, после уцепились за рост курса рубля, но сегодня поставки идут через Китай, а курс национальной валюты почти вернулся к февральским минимумам. В связи с этим неясно, отчего цены на видеокарты так высоки, а значит многие любители компьютерных игр будут искать альтернативу на вторичном рынке.

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Сегодня мы представим себе ситуацию, что вы не желаете (или не можете себе позволить) платить 130 000 рублей за видеокарту, но не хотите брать совсем слабое решение. Именно поэтому отличным вариантом может стать Radeon RX 6600 XT. Мы не будем перечислять все её преимущества ограничившись только тем, что они есть и весьма немалые. В то же время на Авито в достаточном количестве лежат GeForce GTX 1080 Ti. И здесь совершенно неясно, какая видеокарта будет быстрее, поэтому многие геймеры берут то, что им посоветуют друзья или знакомые. В рамках данного материала мы постараемся сделать наиболее правильный выбор. Через абзац вы можете ознакомиться с роликом команды Benchmark, а мы предлагаем изучить результаты в таблице ниже.

Поскольку тестирование проводилось в разрешении 2К то можно сделать вывод, что старый флагман всё ещё отлично держится. GeForce GTX 1080 Ti способна тянуть любые игры, при этом разрешение можно смело переводить на максимальное. Количество кадров в секунду в требовательной Cyberpunk 2077 не превысило 44 fps, а вот со всеми остальными играми старушка справилась отлично. Это значит, что даже спустя год можно смело перевести разрешение в 1080р, позабыв о дефиците, высоких ценах и других проблемах. Что до Radeon RX 6600 XT, то она выглядит заметно быстрее. Учтите, что на стороне последней новые технологии, включая трассировку лучей и FSR. В будущем, если вам не будет хватать производительности, всегда можно обратиться к масштабированию, а пусть даже не самый лучший опыт трассировки лучей может заинтересовать фанатов этой технологии.

А вот по ценам не всё так очевидно. Как видите, купить GeForce GTX 1080 Ti сегодня можно примерно за 60-65 тысяч рублей, в то время как Radeon RX 6600 XT доступна по цене от 73 тысяч. И всё было бы хорошо, вот только с одной стороны – перед нами потрёпанная майнингом старая видеокарта, тогда как с другой – абсолютно новая, да ещё и более быстрая альтернатива. Если спрашивать нашего мнения, то мы за Radeon RX 6600 XT. Не стоит питать иллюзий, что продавец не является майнингом, а все годы после покупки он запускал на ней Косынку и Солитёр. Это не так. В некоторых случаях вас поджидают мошенники, которые продают почти мёртвый графический чип. Даже если вам удастся купить нормальную GeForce GTX 1080 Ti, цена окажется всего ненамного дешевле, а потенциал явно ниже, чем у Radeon RX 6600 XT.

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