Илон Маск собирается бороться с несоблюдением свободы слова и права на анонимность

Уже много лет между социальными сетями есть негласное распределение, когда представители тех или иных профессий и слоёв населения публикуют свои послания к подписчикам только в одном из источников. Для учёных, бизнесменов и миллиардеров такой платформой стал Twitter. Именно здесь можно встретить самые последние заявления от Виталика Бутерина, и именно здесь вступает в полемику с системой Илон Маск. Нужно учитывать, что в последние годы основатель Tesla неоднократно пострадал от тех или иных ограничений, которые были на него наложены в ходе высказываемых им резких и необдуманных заявлений. Кроме того, он неоднократно писал о том, что свобода слова в Twitter сала чуть ли не пустым местом, обвиняя в этом текущее руководство. Что же, похоже у миллиардера и филантропа появится шанс всё исправить.

реклама

Напомним, ещё 26 марта Илон Маск обратился к своим читателям с вопросом, а не пришло ли время создать новую платформу, где люди смогут публиковать своё мнение, не опасаясь санкций и общественного порицания. Очевидно, что Илон помешан на демократии, поскольку считает её основополагающим принципом взаимоотношений в обществе. Мы не будем тыкать его носом в уродливость и однобокость западной демократии, посему продолжим. Как сообщается, Маск купил 73 486 938 акций Twitter, что соответствует 9.2% всех голосующих ценных бумаг. На это ушла сумма в 2.9 миллиарда долларов, но уже через несколько часов после попадания информации в прессу, Илон смог ощутимо увеличить свои инвестиции. Поскольку акции Twitter подорожали на 25%, то текущая доля Маска стоит 3.5 миллиарда долларов.

Реакция Джека Дорси пока неизвестна, но незадолго до этого он признавался, что имеет отношение к тому, что интернет стал централизованным, а свободы слова в Twitter стало меньше. Можно как угодно понимать словам Илона Маска о грядущих переменах, поскольку пока неясно, как он распорядится своим голосующим пакетом. Вполне возможно, что миллиардер не остановится только лишь на 9.2%, но даже в текущих условиях он сможет внести огромный вклад в изменение курса, по которому идёт Twitter.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Эксперты полагают, что уже вскоре могут быть отменены некоторые протоколы, сковывающие пользователей Twitter. Так, может быть улучшено шифрование, что позволит увеличить анонимность. Кроме того, часть требований касающихся личных данных при регистрации также могут быть отменены. Неясно, даст ли это долгожданную свободу, или лишь спровоцирует хаус на платформе. Было бы глупо думать, что у Илона Маска нет плана, но пока он о нём предпочитает умалчивать.