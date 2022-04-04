Ну а пока Биткоин остановился на отметке 46 000 долларов

Стоит признать, что сегодня эксперты не способны предсказать по какому курсу пойдёт Биткоин. Не секрет, что наш мир находится на пороге экономического кризиса. Если бы не санкции и обострение глобальных противоречий, то нечто подобное могло случиться в течение 10 лет, но не имело бы таких катастрофических последствий. Сегодня маховик санкций запущен, а обратный эффект уже начал оказывать воздействие на жизнь миллионов европейцев. Питать иллюзий на этот счёт не стоит, ведь уже вскоре все почувствуют резкое ухудшение жизни, а доступ к привычным гаджетам станет сильно затруднён. А вообще, кого интересуют смартфоны на голодный желудок?

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И вот здесь никто не знает, как поведёт себя Биткоин. Вполне возможно, что цифровое золото начнёт дорожать, но не исключено, что на фоне экономического кризиса криптовалюты станут не интересны не только инвесторам, но и обычным пользователям. Поскольку эта дилемма пока остаётся неразрешимой, то аналитикам приходится давать ответы на насущные изменения курса криптовалют. Как видите, в последние несколько дней на рынке затишье, но есть мнение, что назревает буря. Так, аналитики выяснили, что за прошедший март дефицит предложения составил 100 000 Биткоинов (на 4.6 миллиарда долларов). Все эти деньги были выкуплены крупными держателями, которых принято называть Китами. Именно эти ребята планируют создать условия для ажиотажного спроса, что позволит им продать купленные ранее монеты намного дороже.

В связи с этим ожидается небольшая коррекция до 45 000 долларов и ниже, поскольку пока инвесторы заняли выжидательную позицию. Есть мнение, что главная проблема сегодня лежит в области нового европейского и американского законодательства. Так, недавно там была принята стратегия, в рамках которой планируется взять криптовалюты под контроль. Пострадают биржи и обычные держатели. Власти планируют следить за транзакциями, вменив банкам и биржам контроль над цифровыми денежными потоками.

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Поскольку пока всё это находится в области рассмотрения, то крупные инвесторы предпочитают не рисковать. В то же время, многие любители просто не в курсе подобных решений, поэтому будут и дальше скупать Биткоины. Высокая инфляция в США уже сделала привлекательными подобные инвестиции, ведь банковские накопления могут принести копейки по сравнению с тем, сколько можно заработать на колебаниях курса. И здесь важно помнить, что Биткоин всегда может пойти в противоположном направлении, что ощутимо скажется на доходах держателей криптовалют.