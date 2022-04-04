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Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
В России популярность Windows 11 даже ниже, чем у Windows 8.1
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Очень часто планы, которые ставят перед собой те или иные компании, оказываются нереализуемыми. Причины всегда разные и кроются как в неспособности руководство предвидеть те или иные изменения на рынке, так и в форс-мажорных ситуациях. Но бывает и так, что менеджмент просто не справляется со своими обязанностями, поскольку не ориентируется на пользователей. В Microsoft уже несколько раз наступали на излюбленные грабли наплевательского отношения к пользователям, но продолжают это делать с завидной регулярностью. В пример можно привести провальную Windows Vista. Многие эксперты констатировали, что система не так плоха, как кажется, но давление со стороны Microsoft было слишком велико, а пользователи оказались просто не готовы так быстро изменить своим предпочтениям. Примерно тоже можно сказать и о Windows 8, когда несмотря на явное отторжение со стороны пользователей, софтверный гигант продолжал внедрять спорные функции и сомнительный визуальный стиль.

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И вот здесь мы и переходим к новой Windows 11. Система предполагалась как глоток свежего воздуха, ведь её ключевой особенностью стал отказ от старого железа. Представители Microsoft недвусмысленно намекали, что именно старое железо тянут весь мир вниз. Если взять, и заблокировать большую часть подобных компьютеров, то всё будет отлично. Как оказалось, это не так, ведь ошибки из Windows 11 не ушли, а стабильности не прибавилось. Вот только количество тех, кто хотел бы перейти на новую операционную систему, стало замедляться. Эксперты подозревают, что сегодня Windows 11 установило большинство пользователей, которые могли это сделать. 

Всё дело в том, что перейти на новую ОС могут только владельцы процессоров Intel 8-го поколения и новее, а также Ryzen, начиная со второй серии. Все остальные могут либо оставаться на Windows 10, либо установить одиннадцатую версию, но сделать это неофициально. Поскольку большинство пользователей ленивы, то основная часть не будет проводить никаких манипуляций. Это значит, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать массового перехода на новую операционную систему. Согласно данным AdDuplex, на конец марта на Windows 11 перешло 19.4% всех персональных компьютеров. Очевидно, что темпы замедлились, а на пути успеха новой операционной системы встанут ограничения, придуманные разработчиками ОС.

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Ещё более неутешительные вести для Microsoft поступают из РФ. Здесь на конец марта доля Windows 11 составила 3.88%. Вы не поверите, но даже у Windows 7, которая начала продаваться 13 лет назад, процентное соотношение доходит до 23.22%. Что до десятой версии, то она установлена на 64.68% всех компьютерах в РФ. Для справки, даже такая провальная ОС, как Windows 8.1, сегодня больше привлекает российских пользователей. Эксперты уверяют, что среди ключевых проблем дефицит полупроводников, ведь многие пользователи не могут купить себе новое железо из-за роста цен на компьютеры и комплектующие. А вообще статистика AdDuplex выглядит подозрительно, поэтому мы рекомендуем вам ориентироваться на данные аналитиков StatCounter. По их сведениям, Windows 11 занимает третью строчку с показателем 8.47%. На первом месте Windows 10 – 74.81%, а на втором месте старая добрая Windows 7 – 12.11%.

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#microsoft #windows 11 #windows 8.1
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