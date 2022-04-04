Ищите свой смартфон в большом списке и устанавливайте прошивку уже сегодня

Apple ежегодно выпускает несколько смартфонов, что не мешает яблочной компании получать 60% всех заработанных на рынке денег. Это значит, что потенциальные покупатели хотят увидеть не только и даже не столько разнообразие, как имидж, качественные материалы, хороший дисплей и длительный срок технической поддержки. По поводу многих вышеперечисленных характеристик относительно их наличия в телефонах Apple ещё можно поспорить, а вот 5 лет выхода новых операционных систем – это лучший показатель среди всех производителей мобильников.

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И вот здесь кажется, что другие компании должны пытаться копировать положительный опыт Apple, пытаясь снижать количество выпущенных в год аппаратов, повышая их качество и узнаваемость. Логика здесь простая, если какой-то смартфон стал популярным, то чем чаще вы его будете видеть в руках знакомых или даже людей по телевизору, тем вероятное тот факт, что вам захочется его купить. Похоже, Xiaomi вообще не волнует этот аспект, поскольку китайские инженеры умудряются выпускать такое количество телефонов в год, что многим бы хватило на 10 лет.

Учтите, что это отнимает силу, время и деньги. Но не будем критиковать Xiaomi, ведь телефоны у них весьма успешны, а продажи растут день ото дня. Так вот, если вы ещё не в курсе, то за 2 последних года китайцы умудрились выпустить 78 аппаратов. Да, многие из них клоны, имеющие идентичные характеристики и дизайн, но ведь и Apple уже много лет пичкает своих фанатов одним и тем же дизайном, а обычные пользователи никогда не отличат телефон iPhone 12 от iPhone 11. Но вернёмся к теме нашего материала.

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Дело в том, что распространение прошивки MIUI 13 идёт медленно. Если вы уже устали ждать, то мы предлагаем вам попробовать свои силы в ручной прошивке собственного телефона. Найти прошивку можно по ссылке. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, ведь игнорирование простых правил может привести к печальным последствиям. Как видите, всего с начала 2020 года выпущено 78 телефонов. Пожалуй, это рекорд, с чем мы руководство Xiaomi спешим поздравить.

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