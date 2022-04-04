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78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
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Apple ежегодно выпускает несколько смартфонов, что не мешает яблочной компании получать 60% всех заработанных на рынке денег. Это значит, что потенциальные покупатели хотят увидеть не только и даже не столько разнообразие, как имидж, качественные материалы, хороший дисплей и длительный срок технической поддержки. По поводу многих вышеперечисленных характеристик относительно их наличия в телефонах Apple ещё можно поспорить, а вот 5 лет выхода новых операционных систем – это лучший показатель среди всех производителей мобильников.

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И вот здесь кажется, что другие компании должны пытаться копировать положительный опыт Apple, пытаясь снижать количество выпущенных в год аппаратов, повышая их качество и узнаваемость. Логика здесь простая, если какой-то смартфон стал популярным, то чем чаще вы его будете видеть в руках знакомых или даже людей по телевизору, тем вероятное тот факт, что вам захочется его купить. Похоже, Xiaomi вообще не волнует этот аспект, поскольку китайские инженеры умудряются выпускать такое количество телефонов в год, что многим бы хватило на 10 лет.

Учтите, что это отнимает силу, время и деньги. Но не будем критиковать Xiaomi, ведь телефоны у них весьма успешны, а продажи растут день ото дня. Так вот, если вы ещё не в курсе, то за 2 последних года китайцы умудрились выпустить 78 аппаратов. Да, многие из них клоны, имеющие идентичные характеристики и дизайн, но ведь и Apple уже много лет пичкает своих фанатов одним и тем же дизайном, а обычные пользователи никогда не отличат телефон iPhone 12 от iPhone 11. Но вернёмся к теме нашего материала.

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Дело в том, что распространение прошивки MIUI 13 идёт медленно. Если вы уже устали ждать, то мы предлагаем вам попробовать свои силы в ручной прошивке собственного телефона. Найти прошивку можно по ссылке. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, ведь игнорирование простых правил может привести к печальным последствиям. Как видите, всего с начала 2020 года выпущено 78 телефонов. Пожалуй, это рекорд, с чем мы руководство Xiaomi спешим поздравить.

  1. Mi 11X 
  2. Mi 10T 
  3. Mi 10 Lite Zoom 
  4. Redmi Note 11 Pro [China] 
  5. Redmi Note 11 Pro 5G [Global] 
  6. Mi Mix 4 
  7. POCO M4 5G 
  8. Redmi Note 10 5G
  9. Mi 11i [India] 
  10. Mi 11T Pro 
  11. Redmi 10 Power [India] 
  12. Redmi K50G 
  13. Redmi Note 10 
  14. Redmi K50 
  15. Mi 11 Lite 4G 
  16. Redmi Note 11T [India]  
  17. Redmi K40S 
  18. Redmi K50 Pro 
  19. Mi Pad 5 Pro 5G 
  20. Redmi Note 11E [China]
  21. POCO X3 GT 
  22. Redmi Note 11S 
  23. Redmi Note 11 NFC 
  24. Redmi K40 Gaming Edition
  25. Mi 12 
  26. Mi 10S 
  27. Mi 10i [India] 
  28. Redmi 10 [India] 
  29. Mi 10 Youth Edition 
  30. Redmi Note 11  
  31. Mi Pad 5 Pro
  32. Mi 10T Lite [Global]  
  33. Mi Pad 5 
  34. Redmi 10 
  35. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  36. Redmi Note 10 Pro [India]  
  37. Redmi Note 11E Pro [China]  
  38. Mi 10 Pro 
  39. POCO M4 Pro 5G 
  40. Mi 11 Pro 
  41. POCO F3 GT 
  42. Redmi K40 Pro+ 
  43. Mi 10 
  44. Redmi Note 8 (2021) 
  45. Mi Note 10 Lite 
  46. POCO F2 Pro 
  47. Mi 12X 
  48. Redmi Note 11 [China] 
  49. Redmi 10 5G [Global] 
  50. POCO X2 
  51. Redmi K30S 
  52. Mi 11i HyperCharge 
  53. Redmi Note 9 Pro 5G [China] 
  54. Xiaomi CIVI 
  55. POCO F4 GT 
  56. Mi 11T 
  57. Redmi Note 11 Pro 4G
  58. Redmi K40 
  59. POCO M3 Pro 5G 
  60. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  61. POCO X4 Pro 5G [Global] 
  62. Redmi K30 4G 
  63. Mi 11 
  64. Mi 12 Pro
  65. Mi 11X Pro 
  66. Redmi 10 Prime+ 5G [India] 
  67. Mi 11i 
  68. POCO F3 
  69. Mi 10 Ultra 
  70. POCO X3 Pro 
  71. Redmi Note 10 Pro [Global]  
  72. Redmi 10C [Global]
  73. POCO M4 Pro 4G 
  74. Mi 11 Lite 5G 
  75. Mi 11 Ultra  
  76. Redmi K40 Pro 
  77. Redmi K30 Pro 
  78. Mi 11 Lite 5G NE 
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#смартфоны #xiaomi #miui 13
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