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Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
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Многие геймеры считают, что видеокарту нужно менять раз в несколько лет. В случае, если игнорировать это простое правило, то ваша система превратиться в черепаху, способную переваривать только старые игры. Вообще отказать подобному мнению в логике сложно. Посудите сами: вы покупаете видеокарту раз в два года, а значит она не успеет сильно подешеветь, когда вы решите продать её на вторичном рынке. Получается, что можно неплохо сэкономить, доплачивая всего часть денег. И всё же, есть среди геймеров и те, кто предпочитают экономить. Эти ребята покупают видеокарты, а после выжимают из них все соки на протяжение десяти лет. Не факт, что видеокарта все эти годы будет оставаться на руках у одного пользователя, ведь её можно отдать родственникам в деревню или просто подарить нуждающимся. В любом случае есть множество людей, которые вынуждены страдать на старых медленных видеокартах.

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Сегодня у нас гость из далёкого 2013 года. Это флагманская Radeon R9 290, которая обладала отличной производительностью и уже тогда предлагала 4 Гб видеопамяти. AMD неплохо потрудилась, вот только спустя почти 9 лет после своего выхода старая карта уже не выглядит такой впечатляющей. Давайте рассмотрим, на что способна Radeon R9 290 весной 2022 года, а поможет нам в этом канал zWORMz Gaming. Приступим.

Начнём с хороших новостей: несмотря на почтенный возраст, видеокарта сохраняет способность запускать все самые новые игры. Особенно впечатляюще выглядят шутеры. Например, в Battlefield V можно получить 71 кадр в секунду на высоких настройках графики. В GTA 5 количество fps достигает 98 единиц и тоже на высоких настройках. Примерно такая же ситуация и с Apex Legends, а также с Fortnite, где показатели доходя до 86 и 60 fps выставив настройки графики на отметку «высокие».

В PUBG всё довольно неплохо (87 fps), но настройки графики пришлось снижать до средних, ведь на высоких всё оказалось куда печальнее. В Forza Horizon 5 было получено 77 кадров в секунду, а графика вполне сносная, хотя настройки далеки от максимальных. Немного расстраивает Dying Light 2, где при 52 кадрах в секунду картинка выглядит ужасно. Играть можно, но лучше снизить настройки разрешения до 720р. А вот Assassin's Creed Valhalla несмотря на 46 fps на средних выглядит приятно. Здесь многое зависит от разработчиков, а также отличной оптимизации самой игры.

А вот Red Dead Redemption 2 нам кажется неиграбельной. Дело в том, что эта игра привлекает потрясающими видами, отличной графикой, анимацией и рисовкой. Radeon R9 290 пусть и тянет эту игру на 47 fps, но делает её непохожей на то, к чему привыкли геймеры. Печальнее всего дела идут с Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Если вы не относите себя к требовательным геймерам, то пройти сюжет получится, но автору данного материала такая графика кажется неприятной, а прохождение не доставляет удовольствия.

Из всего вышеперечисленного можно сделать только один вывод: Radeon R9 290 позволяет запускать все игры, а вот понравится вам прохождение или нет, зависит от ваших личных предпочтений. Нам не нравится, возможно, у вас на этот счёт есть собственное мнение.

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#видеокарта #radeon r9 290 #тесты
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