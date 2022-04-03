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Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
По словам Виталика Бутерина, такой шаг подрывает доверие к криптовалюте
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Время от времени в прессе поднимается тема противоречий и технических проблем Эфира. Эксперты отмечают, что на протяжение многих лет разработчики следовали по неверному пути, в рамках которого выбиралось не самое очевидно и даже не самое правильное решение. Вполне возможно, что на тот момент разработчики не видели других альтернатив, а может выбор был продиктован другими переменными. Виталик Бутерин часто делится с подписчиками своим мнением, но крайне редко идёт на обсуждение своих прежних решений. Несколько дней назад он опубликовал любопытный материал, в рамках которого пофантазировал, на тему того, каким мог бы стать Эфир если бы сообщество разработчиков приняло другие решения.

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Почерпнуть больше технических данных вы можете по ссылке. Мы не будем перегружать вас этой информацией, поскольку для большинства наших читателей она окажется слишком сложной и непонятной. А вот на тему распределения монет в первые минуты существования криптовалюты стоит поговорить. Итак, на данный момент сгенерировано 118 667 055 монет. С учётом текущей цены на утро 3 апреля – это эквивалентно 414.5 миллиарда долларов, что кажется весьма внушительным. И вот здесь самое время вспомнить о так называемом премайне. Обратите внимание на диаграмму ниже. Как видите, 60 миллионов монет были сгенерированы в первом блоке и распределились между спонсорами. Проще говоря, несколько тысяч энтузиастов перечислили в поддержку проекта деньги в неравных долях. Кто-то перевёл пару долларов, тогда как другие сотни тысяч вечнозелёных. Именно по такому принципу и происходило распределение между инвесторами первых 60 миллионов монет. Мы никогда не узнаем имена этих счастливчиков, но сегодня даже Виталик Бутерин признаёт, что всё можно было сделать намного лучше.

Следующим шагом было распределение наград между 100 ранних участников протокола. Это разработчики, крупные инвесторы и личные друзья Виталика. Им выдали 12 миллионов монет. Получается, что 72 миллиона монет тут же ушли в неизвестном направлении, что создало огромное количество потенциальных рисков, но прошло относительно безболезненно. Главная причина в отсутствие информации о премайне в интернете, ведь большинство держателей и майнеров даже не знает о том, что жирные коты вначале набили свои карманы, а только потом решили поделиться со всеми остальными.

Сегодня Виталик Бутерин осознаёт, что можно было пойти другим путём. Например, криптовалюта Zcash выделила в момент премайна минимальное количество монет инвесторам, но каждый раз, когда майнеры открывают блок, 20% уходит на кошельки первых участников проекта. При этом каждые 4 года список пересматривают, а сам список находится в открытом доступе. Есть и более демократичный путь. Например, первые два года 2 монеты из каждого открытого блока должны были поступать на счета разработчиков, а вот определять направление, должен каждый майнер. Перед началом добычи нужно было бы установить распределение в протоколе по примеру: 1 монету в адрес Ethereum Foundation, 0,4 монеты для исследовательской группы Consensys, 0,2 монеты для Виталика Бутерина (любой другой разработчик).

Сам Виталик Бутерин не знает, какой из способов является оптимальным. Мало того, все нововведения он характеризует как борьбу противоположностей. С одной стороны – простая цепочка блоков, с простым набором функций и высокой безопасностью, что делает Эфир похожим на Биткоин. С другой стороны – высокопроизводительная платформа, направленная на технологические новшества, что явно придётся по вкусу продвинутым разработчикам. Отвечая на вопрос, в каком направлении двигаться, Виталик Бутерин уверен, что нужно пытаться совместить первое и второе без ущерба для тех, кто видит своё будущее в инвестировании в Эфир, накоплении монет и разработке программного обеспечения для миллионов людей по всему миру.

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Кстати, сам Виталик Бутерин назвал премайн Эфира и распределение первых 72 миллионов монет (60%) незаслуживающим доверия обычных пользователей.

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#эфир #эфириум #виталик бутерин
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