Некоторые процессоры подешевели более чем на 60%

Видеокарты дешевеют, а значит самое время задуматься о сборке нового компьютера. Если у вас всё в полном порядке, а внутри системного блока трудится современный игровой камень, то мы предлагаем вам просто порадоваться за тех, кто сегодня может с большой скидкой купить всё это несмотря на санкционное давление со стороны запада. Есть мнение, что уже через несколько месяцев запасы закончатся, а значит дефицит не исключён. Именно поэтому многие предпочитают запастись железом пока есть такая возможность.

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Давайте как следует изучим наиболее выгодные предложения на рынке процессоров. Как обычно, мы заглянем в Ситилинк. Самую большую скидку получил Core i9-12900K. Бесполезно спорить о том, является ли он самым быстрым настольным процессором на планете. Если вы за Intel, то стоит помнить, что даже сегодня он примерно на 300 долларов дороже своей рекомендованной стоимости. Вполне возможно, что цена ещё упадёт, ведь коррекция рубля не завершена, но ожидать снижения до 50 000 рублей не приходится. Ну а текущая скидка составила 100 000 рублей.

Не согласны с утверждением, что Core i9-12900K – это самый быстрый игровой процессор? Берите Ryzen 9 5950X. Вера творит чудеса, а особенно в том случае, когда вам ещё предлагают более быстрый (в кавычках) камень дешевле на 7000 рублей.

А вообще мы бы настоятельно вам советовали забыть о существовании всяких флагманов, поскольку они явно переоценены и часто оказываются быстрее менее дорогих субфлагманов на несколько процентов. Именно поэтому лучшим вариантом может стать Core i7-12700K. Он стоит 57 тысяч рублей, а при хорошем охлаждении и достойной материнской плате легко может бросить вызов более дорогому Core i9-12900K. Из той же оперы и Core i5-12600K. Добавьте 40 тысяч на видеокарту. Уверяем вас, что это даст намного более значимый эффект, чем покупка дорогостоящего флагмана с экономией на видеокарте.

Для тех, кто вообще не хочет тратиться на видеокарту, есть Ryzen 7 5700G. Не стоит верить обзорщикам, уверяющим что интегрированный графический чип позволит вам играть во все современные игры. Это не так, но онлайн-шутеры и популярные проекты последних лет будут идти на средних настройках. Если у вас уже есть хороший кулер для АМ4, то можно сэкономить и взять ОЕМ-версию за 32 тысячи.

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Ну и самым оптимальным (но не самым дешёвым) вариантом является Ryzen 5 5600X. Отличная производительность, а главное, этот камень можно поставить на самую бюджетную материнскую плату. Получается, что за 32 тысячи можно увеличить чистую производительность системы в несколько раз, а разница с более дорогими камнями не превысит 15%.