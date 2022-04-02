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Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
В данном тестировании принимала участие версия с 3 Гб видеопамяти
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Начнём с того, что даже спустя 5 лет после своего выхода GeForce GTX 1060 остаётся самой популярной видеокартой на планете. Увы, но NVIDIA просто не захотела пойти навстречу геймерам, поэтому GeForce RTX 2060 и вовсе вывели с рынка, а GeForce RTX 3060 стала жертвой майнеров. Это нуждается в пояснении. Так, обычно самые массовые продажи у видеокарты начинаются не в первые месяцы и даже не в первый год, а тогда, когда производители немного снижают цены. Ну а долгую жизнь в магазинах и на компьютерах обеспечивает бесперебойное производство. За несколько месяцев до начала продаж текущего поколения NVIDIA абсолютно беспричинно остановила выпуск всей серии GeForce RTX 2000, что только усугубило дефицит. Пока неясно, какая видеокарта возьмёт на себя роль следующего бестселлера. Скорее всего, это не будет GeForce RTX 4060, поскольку в последние годы мы видим постоянное удорожание видеокарт подобного класса.

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Возвращаясь к GeForce GTX 1060 отметим, что сегодня она всё меньше интересует не только майнеров, но и геймеров. Видеокарта действительно устарела, а особенно вызывает сомнения версия, получившая 3 Гб видеопамяти. Что же, сегодня самое время узнать, стоит ли вообще покупать старушку в 2022 году. Предлагаем вам ознакомиться с тестированием, проведённым блогерами канала RandomGaminginHD. В качестве подопытного кролика они использовали процессор Core i3-12300, а рабочее разрешение было установлено на отметку в 1080р.

Начнём с новой Elden Ring. Вы удивитесь, но на средних настройках графики можно получить стабильные 58 кадров в секунду. В настоящее время разработчики ещё не выпустили патч, разблокирующий ограничение в 60 fps, а значит GeForce GTX 1060 неплохо справляется со своими задачами.  

Культовая Red Dead Redemption 2 идёт без проблем. На высоких настройках можно рассчитывать на весьма впечатляющие показатели: 51 fps. При этом автор ролика заявил, что картинка примерно соответствует той, что доступна на приставке Xbox One X.

Call of Duty Warzone радует максимальными графическими настройками, где средние показатели fps достигают 71 единицу. Это значит, что фанаты сетевых шутеров могут спасть спокойно, ведь старая видеокарта ещё способна тянуть подобные игры.

В Fortnite удалось получить 94 кадра в секунду, что говорит о неплохом потенциале GeForce GTX 1060 даже спустя 5 лет. При этом настройки графики были установлены на высокие, а картинка приятно порадовала авторов тестирования.

Весьма неплохие результаты и в Forza Horizon 5, где блогер получил 74 кадра в секунду. Вы удивитесь, но даже 3 Гб видеопамяти достаточно для высоких настроек качества графики. Ну и зачем тратить 100 000 рублей на новинки 2021 года?

В Far Cry 6 – 66 кадров в секунду, а вот любителям Cyberpunk 2077 старушка GeForce GTX 1060 не понравится. Мало того, что в этой игре среднее количество fps не превысило 44 единицы, так настройки графики пришлось снижать на низкие. В результате картинка удручает. Из всего этого можно сделать один вывод: сегодня старая видеокарта ещё может неплохо справляться с новыми играми, но уже через год вам придётся сильно снижать настройки, о чём говорит первая ласточка в виде Cyberpunk 2077.

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#geforce gtx 1060 #тесты
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Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
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