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Zelot За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
На канале DandyWorks можно увидеть полную инструкцию
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Видеокарты серии GeForce RTX 3000 без сомнения могут быть названы самыми горячими за всю историю. Особенно эта информация актуальная для флагманов, некоторые из которых прогреваются до крайне опасных температур. Прежде всего речь о графических чипах GeForce RTX 3090, температура видеопамяти стандарта GDDR6X на которых превышает 100 градусов. Эксперты уверяют, что нужно стремиться, чтобы показатели не выходили за эту отметку, в противном случае система начнёт снижать тактовые частоты, что приведёт к ощутимому падению производительности. Больше всего страдают видеокарты, выпущенные в первые месяцы, поскольку о данном проблеме тогда мало кто догадывался. Также стоит учитывать, что после полутора года работы даже относительно неплохие модели начали перегреваться, поэтому проблема будет только набирать силу.

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Самым простым выходом из положения является замена термопасты и термопрокладок. Важно подобрать правильную толщину, а лучше и вовсе использовать фирменные или аналоговые комплектующие. В случае, если толщина термопрокладок будет выше или ниже, вы рискуете получить гораздо больше вреда, чем пользы от подобного обслуживания. Похоже, у одного из энтузиастов появилась отличная идея, как исправить положение вещей. Так, на канале DandyWorks можно увидеть ролик с продвинутой модификацией видеокарты GeForce RTX 3080.

Идея состояла в установке массивной медной пластины, которая возьмёт на себя отвод тепла, что должно позитивно сказаться на температурном режиме флагмана. Деталь была куплена на специализированной площадке CoolMyGPU.com, где есть целый спектр подобной продукции для многих видеокарт от партнёров NVIDIA, а также эталонных плат Founders Edition. Посмотреть весь процесс установки можно на видео ниже. Как оказалось, процесс не предполагает каких-то специализированных знаний. Прежде всего нужно было снять штатную систему охлаждения, убрать старые термопрокладки и подсохшую термопасту.

Блогер рекомендует тщательно проверить места контактов на предмет наличия оставшихся после удаления компонентов. В случае, если вы не уделите этому достаточно внимания, то вся работа может пойти насмарку. Новая термопластина смазывается термопастой в местах прилегания с платой. Блогер обращает внимание, что необходимо смазать абсолютно все прилегающие компоненты, на которых раньше находились термопрокладки. После проведения обслуживания автор ролика провёл тестирование своей видеокарты. Как оказалось, пиковая температура в 94 градуса, которая ранее наблюдалась в программах для майнинга, упала до 75 градусов. В то же время в играх показатели снизились на 25 градусов, что позволило не только перестать волноваться о перегреве, но и ощутимо снизить гул от кулеров.

Блогер констатирует, что подобные действия крайне рекомендуются для тех, кто владеет эталонными моделями. Часто именно они являлись самыми горячими, поэтому майнеры их не любят, а многие фермеры провели подобные операции в первые недели после покупки.

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#видеокарты #geforce rtx 3080
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