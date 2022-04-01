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Zelot За пост начислено вознаграждение
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
Проблема оказалась совсем не там, где её вообще ожидали увидеть
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Многие наши читатели уже успели познакомиться с компьютерным мастером и по совместительству популярным блогером Даниилом Герасимовым (Daniil Gerasimov). Вообще он неплохой парень, но иногда своими заявлениями ставит в тупик и обычных пользователей и профессиональных специалистов. Поскольку у Даниила неплохо получается работать с камерой, то подписчики с удовольствием смотрят его ролики. В последний раз он и вовсе умудрился поломать материнскую плату, а потом продать владельцу новую. К счастью, его на правильный путь наставили пользователи в комментариях, что спасло положение. Сегодня обошлось без трагедий, но это не значит, что всё будет просто.

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Согласно официальной версии, некто принёс на ремонт майнинговую ферму, состоящую из 6 видеокарт: 2хGeForce RTX 3070 Ti и 4хGeForce RTX 3080. Блогер посчитал, что цена всех видеокарт примерно равна 800 000 рублей, но это явно не соответствует реальности. Давайте считать: самая простенькая GeForce RTX 3080 стоит 145 000 рублей. Купить GeForce RTX 3070 Ti дешевле 125 тысяч просто невозможно. Итого: 145 000х4=580 000; 125 000х2=250 000. В результате по самым скромным подсчётам только видеокарты стоят 830 000 рублей, а есть ещё блоки питания и другие детали. Мало того, судя по видео, видеокарты стоят там не самые простые, поэтому реальная цена фермы на сегодня равна 1 000 000 рублей.

В данном случае нам не так важно, сколько хешрейта выдаёт эта станция, а также какие там настройки, ведь фермер и сам в этом прекрасно разбирается. Но есть и другая проблема, как только бедолага начинает копать Эфир, то ловит синий экран или сбой драйверов, что отключает часть видеокарт, а значит эффективность добычи ощутимо снижается. Давайте кратко разберём, что вообще сделал блогер, и что у него получилось.

Прежде всего он подключил каждую видеокарту по одиночке. Выяснилось, что по отдельности они без проблем копают Эфир на системном блоке майнера, а вот вместе отказываются это делать. Была проведена попытка заменить процессор, что также ни к чему не привело. Нам не совсем понятно, зачем было ставить другой камень, возможно, мастеру виднее. Как следует покопавшись выяснилось, что видеокарты испытывают нехватку питания. Как оказалось, внутри находятся два блока по 1200 Вт, поэтому решено было протестировать синхронизатор, отвечающий за совместную работу этих двух блоков. Вот только в реальности всё оказалось куда хуже.

Так, блогер вспомнил, что чуть больше месяца назад эта материнская плата и блок питания уже находились на ремонте. Плате перепаяли разъём питания, а на блоке заменил повреждённую косу на 24 пин. В ходе дополнительного изучения разъёмов стало ясно, что первый блок (которому перепаивали косу) не имеет проблем, а вот разъём у второго китайского блока явно повреждён. В результате видеокарты получают питание только от одного блока, тогда как второй крутится в холостую.

Счастливого майнера нам не показали, но можно не сомневаться, что мастер снова перепаяет косу, возьмёт несколько тысяч (или больше), и все будут счастливы.

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#майнинг
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