Санкции грозят остановить производство полупроводников в РФ на долгие годы

История часто повторяется, ведь люди крайне забывчивы. Родившиеся во время войны рассказали о пережитых ужасах своим детям, но уже внуки наотрез отказывались слушать выживших из ума бабушек и дедушек. Ну скажите, кого может волновать, что знаменитая Коко Шанель после захвата Парижа отрывалась с нацистами Третьего рейха на вечеринках? Сегодня такие подробности только портят настроение современным руководителям бренда, а значит замалчиваются и тщательно игнорируются. Вот только история повторяется, ведь недавно в одном из фирменных магазинов в Дубае произошёл весьма любопытный случай. Известная в России блогер Лиза Литвин попыталась купить модную сумочку, но услышав русскую речь продавец потребовал подписать бумагу, в которой девушка соглашается не ввозить товар в РФ. Занятно, ведь в начале 40-х годов друзья Коко Шанель также считали русских людьми второго сорта.

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Но перейдём к теме нашего материала. Американские санкции только набирают силу. Сегодня РФ живёт на внутренних резервах, но дефицит полупроводниковых изделий не за горами. Вполне возможно, что его удастся избежать за счёт прямых поставок из Китая, но на этот раз удар пришёлся по российским предприятиям. Сообщается, что в новый список попала российская «Микрон». Компания занималась выпуском чипов для платёжных карт, чипов и других типов электроники, при этом имела доступ к 90-нм отечественному технологическому процессу. Также ужесточение санкций ждёт и НИИ «Вектор», где не только ведутся разработки, но и сосредоточено производство радиоэлектроники для государственных структур, а также высших учебных заведений. Не забыты и «Т-Платформы». Напомним, это материнская компания известного бренда «Байкал», выпускающего процессоры и проектирующего суперкомпьютеры.

Многие эксперты сходятся во мнении, что развивать в таких условиях отечественную полупроводниковую отрасль будет сложно. И всё же шансы есть. Например, Московскому институту электронной техники (МИЭТ) поручена разработка безмасочного рентген-фотолитографа. Если не вдаваться в технические подробности, то речь идёт о литографическом сканере, работающем по принципу EUV-излучения и имеющего длину волны 13.5 нанометров с возможностью выхода на 10 нанометров. В настоящее время подобные агрегаты способна производить только голландская ASML. При этом жёсткий контроль за самими сканерами выполняет США. Там отрезали от поставок Китай и все другие страны, разрешив отгружать подобные устройства избранным компаниям в США, на Тайвань и в Южную Корею.

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Почитать больше на эту тему можно здесь. Авторы идеи отмечают, что время упущено, а развивать в стране нечто подобное нужно было 15 лет назад. Они констатируют, что разработка займёт несколько лет, а выход первых проектов вообще не имеет сроков. Кроме того, пока это только проектная работа, за которую Минпромторг заплатит МИЭТ 670 миллионов рублей. Ну а пока всё это будет реализовано, западные компании уйдут ещё на несколько шагов вперёд.