Остановка бельгийского завода грозит очередным витком дефицита полупроводников

Современные рыночные отношения формировались десятки лет. За это время между различными компаниями по всему миру были подписаны партнёрские соглашения, в рамках которых на благо полупроводниковой отрасли работали сотни тысяч и даже миллионы людей со всей планеты. И всё было хорошо, вот только в какой-то момент политики из США решили, что все достижения принадлежат только им, а значит можно накладывать санкции на неугодных, травить их и уничтожать только потому, что это выгодно американским производителям. Как оказалось, реальный мир устроен немного иначе, а некомпетентность политиков привела к активизации глобального экономического кризиса.

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Уже потом мы узнали, что без неона, львиная доля которого производится в России и Украине, вообще невозможно создать ни одно полупроводниковое изделие, а энергия, которой в ЕС планируют заправлять электротранспорт будущего, производится из российского газа. На самом деле примеров здесь множество, ведь десятки стран поставляют ресурсы, в то время как Китай после этого занимается сборкой готовой продукции. Санкции здесь никому не выгодны, а любые форс-мажорные ситуации грозят замедлить развитие технологий.

Как стало известно, недавно случилось именно такое событие. Многие годы в Бельгии работало предприятие 3M, выпускающее жидкость, необходимую для травления кремниевых пластин. Проще говоря, без продукции бельгийцев также невозможно создать полупроводниковое изделие, как и без неона или самого кремния. В 2021 году доля 3M на мировом рынке достигла 80%, а прямые поставки были налажены с мировыми гигантами, среди которых: Samsung, TSMC, Intel, SK Hynix и многие другие. Это значит, что всем производителям полупроводников срочно нужно искать нового поставщика, ведь без охлаждающей жидкости процесс травления кремниевых пластин остановится.

Инсайдеры констатируют, что завод остановился 8 марта, а случилось это не из-за политических причин, а вследствие экологических обязательств, которые взяла на себя Бельгия. Сообщается, что производство остановлено окончательно, поскольку предприятие было опасно для здоровья местных жителей. Очевидно, что крупные полупроводниковые компании должны в срочном порядке найти замену. Инсайдеры пишут, что запаса охлаждающей жидкости у некоторых производителей хватит всего на 1 месяц, тогда как другие могут продержаться дольше.

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Вообще эта история сильно перекликается с выращиванием вредных для почвы культур. Например, в ЕС отказались от выращивания рапса и сои, так как эти культуры оказывают критически опасное долговременное влияние на почку. А вот из Украины эти культуры активно закупались за сущие копейки, несоразмерные с вредом для экологии страны.