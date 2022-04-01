Случится это в том случае, если Биткоин станет резервной национальной валютой

В последнюю неделю марта Биткоин абсолютно внезапно начал дорожать. В какой-то момент цена достигла 48 тысяч долларов за монетку, а эксперты тут же начали кричать о наступлении бычьего ралли, которое просто обязано вернуть цифровое золото на рекордные позиции весны 2021 года. Уже тогда поступала информация, что в реальности подорожание курса Биткоина сопряжено со спекулятивными факторами, главный из которых – это сильная поддержка Китов. Крупная рыба инвестировала в криптовалюты миллиарды долларов. Кто-то из аналитиков полагает, что держатели миллиардных капиталов хотели создать дефицит предложения на рынке, тогда как другие уверяли, что спрос связан с тем, что всё больше инвесторов считает Биткоин единственным ценным активом, вложения в которой не только не сгорят, но и могут увеличиваться со временем.

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Стоит понимать, что такое мнение не является основным, но среди экспертов довольно распространено. Прежде всего аналитики ссылаются на то, что фиатные валюты нестабильны. Американская экономика переживает рекордную инфляцию, а доверие к доллару падает. Так, около 300 миллиардов из резервного фонда РФ были заморожены на западе. Это стало возможно только потому, что эти деньги находились в долларах и евро. Несложно предположить, что всё больше стран будут уменьшать долларовую зависимость, отдавая предпочтения не только юаню, но и Биткоину. Теоретически, это может стать драйвером для роста цифрового золота.

В связи с этим мы всё чаще слышим мнение, согласно которому потенциал для роста Биткоина измеряется тысячами процентов. Так, представители крупной американской инвестиционной компании VanEck уверяют, что в обозримом будущем за 1 Биткоин будут давать 4 800 000 долларов. Случится это только при условии, что часть стран, которые находятся под санкциями либо принадлежат к Восточному блоку, начнут использовать Биткоин в качестве резервной валюты. Нам кажется, что подобный исход маловероятен, поскольку Китай уже отказался от криптовалют, а в Индии идут дебаты относительно резкого роста налогов для майнеров и трейдеров, а также необходимости платить налоги с уже купленных криптовалют. В России пока ещё ничего не решено, хотя блокировать Биткоин никто не планирует. А вообще есть все основания ожидать Биткоин по 4 800 000 долларов в том случае, если Байден продолжит разрушительную политику санкций. Вполне возможно, что американская экономика не выдержит, и доллар начнёт сильно дешеветь.

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Что до прогнозов на ближайшее время, то эксперты констатируют, что пока нет никаких причин для роста криптовалют. Российские элиты уже давно вывели все средства в стейлбкоины, Эфир и Биткоины, а большая часть инвесторов с недоверием посматривает в сторону цифровых денег. Мало того, уже вскоре на мировом рынке появится цифровой юань, который постепенно разворачивается в качестве средства оплаты за товары и услуги в Китае. Как только национальная криптовалюта выйдет за пределы Поднебесной, интерес к Биткоину может ослабеть, но это только теория, поэтому пока стоит ориентироваться на относительную стабильность.