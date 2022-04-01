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Google вынудили выплатить неустойку российскому каналу «Царьград» в размере 1 миллиарда рублей
Если бы Google согласилась с условиями суда, то заплатила бы всего 100 тысяч рублей
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Очень часто мы слышим информацию о том, что Российский рынок генерирует слишком мало денег, поэтому потери западных компаний окажутся минимальными. Вполне возможно, что для кого-то доходы от продажи товаров и услуг в РФ составляли считанные проценты, тогда как для многих эти цифры намного выше. Известно, что только на компьютерные игры были потрачены 177 миллиардов рублей, а ведь учесть все расходы нереально, поскольку есть ещё и премиальные подписки на западные онлайн-игры, не говоря о небольших игровых магазинах, которые не учитываются при подсчётах. А вот Google, которую вынуждают уйти с российского рынка, может единолично потерять огромные деньги. Согласно некоторым источникам (если ориентироваться на данные Федеральной налоговой службы), совокупный доход за 2021 год составил около 144 миллиарда рублей, при этом половина – это чистая прибыль.

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Кто в здравом уме пойдёт на такое? По сети ходят упорные слухи о требовании правительства США свернуть деятельность Google в России. Дядюшка Сэм не хочет ничего слушать о финансовых потерях, предпочитая не думать о таких мелочах. Что же, пока Google держится и даже готова выплачивать штрафы, пытаясь удержаться на шатком рынке, который в случае ухода полностью попадёт в руки Яндекса. В качестве очередного подтверждения наших слов приведём в пример неустойку в адрес «Царьграда».

Дело было так: летом 2020 года был заблокирован канал «Царьграда» на YouTube. В качестве причины руководство видеохостинга ссылалось на санкционный список, в котором значился Константин Малофеев, являющийся главой канала. Было бы логично, если бы YouTube заблокировал канал для аудитории США, где американские санкции имеют силу, но в правовом поле РФ всё это выглядит странно. «Царьград» отстаивал свои права в суде, в рамках которого Google была признана виновной. После долгих прений было решено подписать мировое соглашение, но денег всё не было.

Что же, 1 апреля руководство канала написало, что 1 миллиард рублей получен, хотя назвать их добровольным взносом будет сложно. Как оказалось, по решению суда имущество Google, включая банковские счета, было арестовано, а после принудительно изъято 1 миллиард в пользу «Царьграда». Представители канала заявили, что вся сумма пойдёт на поддержку спецоперации, но никаких подробностей предоставлено не было. Ну а представители Google отмалчиваются. Им явно не нравится расставаться с такой большой суммой, а большая политика стала настоящей проблемой, ведь крупным корпорациям всё сложнее лавировать между законами разных стран.

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Отметим, что Арбитражный суд Москвы на 27 декабря установил сумму штрафа в 100 000 рублей. Если бы деньги были перечислены в первую неделю, то в Google отделались бы малой кровью. Вот только размер штрафа удваивался каждую неделю. В итоге 1 миллиард рублей был достигнут к 17 марта.

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#google #санкции
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