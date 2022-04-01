Спустя 5 лет Biostar решила вернуть в продажи старую видеокарту Radeon RX 550

Последние полтора года стали настоящим испытанием для миллионов геймеров по всей планете. Обычно, если кто-то страдает и испытывает финансовые неудобства, то где-то есть человек, у которого дела идут на лад. Пожалуй, вся эта криптовалютная лихорадка принесла плоды только майнерам, хотя не стоит сбрасывать со счетов производителей видеокарт. Многие из них рапортовали, что 2021 год стал рекордным, а многие и вовсе надеялись, что смогут повторить успех в 2022 году. Судя по всему, не смогут, ведь видеокарты дешевеют, а значит партнёрам NVIDIA и AMD придётся умерить свои аппетиты. И вот об очередной попытке заработать побольше денег мы сегодня и поговорим.

реклама

Инсайдеры сообщают, что Biostar объявила о скором выходе новой видеокарты на базе графического чипа Radeon RX 550. Да, ваши подозрения вполне обоснованы, ведь речь идёт о старой карте, анонсированной в апреле 2017 года. С тех пор прошло 5 лет, а новинка не только морально устарела, но и выглядит крайне странно. Всё дело в том, что даже интегрированный графический чип семейства Vega на процессоре Radeon 5 5600G обладает более высокой производительностью, чем отдельная дискретная Radeon RX 550.

Но и это ещё не всё ведь в качестве основы был выбран графический процессор семейства Polaris 12 – Lexa Pro, в то время как у AMD был ещё и GPU Baffin LE. Напомним, второй был более производительный, тогда как Lexa Pro получил всего 512 шейдерных блоков. Тактовая частота ядра составляет 1100 МГц с заводским бустом до 1183 МГц, а пиковая мощность достигает 1.2 TFLOP. Видеокарта производства Biostar получила целых 4 Гб видеопамяти стандарта GDDR5, что позволяет ей тянуть большинство игр в разрешении 720р на средних настройках качества. Присутствуют все современные интерфейсы, а для работы не требуется дополнительных разъёмов питания. Можно и вовсе обойтись бюджетным блоком на 250 Вт, а значит новинка придётся по вкусу тем, кто собирает офисный системный блок с процессором, лишённым встроенного графического чипа.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

А вот цена на Radeon RX 550 не указывается. На барахолке лежат полумёртвые видеокарты, а в магазинах ничего подобного нет. Возможно, наиболее близкой по производительности является GeForce GT 1030, стоимость которой стартует с 10 000 рублей. Кстати, 10 дней назад мы разбирали любопытное тестирование старушки Radeon RX 550, проведённое командой zWORMz Gaming. Результаты оказались вполне ожидаемыми. Так, пытаться запускать новые игры на ней не стоит, ну а шутеры работают даже в 1080р на средних графических настройках. Это значит, что при правильной цене новая видеокарта Radeon RX 550 от Biostar будет пользоваться спросом. Надеемся, что цена всё же будет ниже 79 долларов, которые просили за карточку в 2017 году.