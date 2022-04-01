Польская студия разорвала контракт с Saber Interactive, которая когда-то принадлежала российским гражданам

Согласно официальным данным, игровой рынок РФ в 2021 году принёс разработчикам 177 миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в США, но несравнимо больше, чем в большинстве европейских стран и в целом входит в десятку по миру. Это значит, что для любой крупной студии уход из России обернётся ощутимыми финансовыми потерями. При этом сами геймеры играть не перестанут, ведь подавляющее большинство проектов через некоторое время появляется на торрентах. Мы уже неоднократно говорили о проблемах владельцев игровых консолей. Похоже, им придётся использовать спои приставки в качестве подставок под цветы, поскольку санкции ужесточаются, а агрессивная риторика со стороны западных студий набирает силу.

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Напомним, CD Projekt RED ожидаемо присоединилась к санкциям, заблокировав доступ к играм собственного производства для геймеров из РФ. Также были введены ограничения для покупки в магазине Gog.com. Как оказалось, польскую студию с Россией связывала ещё одна ниточка, и имя ей The Witcher 3. Всё дело в том, что российская студия Saber Interactive, располагающаяся в Санкт Петербурге, отвечала за выпуск ремастера для консолей текущего поколения. Именно Saber Interactive занимался доработкой и выходом специальной версии для консоли Nintendo Switch, ну а в 2022 году фанатам должны были подарить улучшенную версию культовой серии.

Точных данных о работе Saber Interactive никогда не было, поскольку вся информация о сроках и этапах работы держалась в строгом секрете. В конце 2021 года руководство CD Projekt RED заверило прессу в том, что всё идёт согласно намеченным планам. Ну а The Witcher 3 – масштабная игра, требующая особого подхода. Что же, сегодня есть все основания полагать, что так называемой версии Next Gen Ведьмака 3 мы вообще никогда не увидим. Инсайдеры пишут, что поляки в ультимативной форме разорвали все контакты с российской студией. CD Projekt RED требует в срочном порядке отдать все наработки и не хочет ничего слушать о продолжении сотрудничества.

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И здесь есть несколько проблем. Во-первых, так как разработка была не завершена, то даже с учётом передачи материалов новой студии, выход ремастера The Witcher 3 может затянуться на годы. Напомним Saber Interactive уже работает над игрой полтора года. Во-вторых, Saber Interactive уже давно не является российским издательством, поскольку штаб-квартира студии находится в Америке, при этом сама студия принадлежит шведской группе компаний Embracer Group. Всё это даёт обширную пищу для вопросов, но главный вывод один: западные страны вступили на дорогу, сойти с которой будет крайне сложно. Вопреки всем законам, там отнимают частную собственность, накладывают арест на имущество и позволяют себе не вносить оплату за потреблённые товары. И всё это только на том основании, что дело касается русских. Похоже, прививка от нацизма перестала действовать.