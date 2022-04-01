Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ремастер The Witcher 3 может быть отменён из-за новых санкций CD Projekt RED против РФ
Польская студия разорвала контракт с Saber Interactive, которая когда-то принадлежала российским гражданам
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Согласно официальным данным, игровой рынок РФ в 2021 году принёс разработчикам 177 миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в США, но несравнимо больше, чем в большинстве европейских стран и в целом входит в десятку по миру. Это значит, что для любой крупной студии уход из России обернётся ощутимыми финансовыми потерями. При этом сами геймеры играть не перестанут, ведь подавляющее большинство проектов через некоторое время появляется на торрентах. Мы уже неоднократно говорили о проблемах владельцев игровых консолей. Похоже, им придётся использовать спои приставки в качестве подставок под цветы, поскольку санкции ужесточаются, а агрессивная риторика со стороны западных студий набирает силу.

реклама

Напомним, CD Projekt RED ожидаемо присоединилась к санкциям, заблокировав доступ к играм собственного производства для геймеров из РФ. Также были введены ограничения для покупки в магазине Gog.com. Как оказалось, польскую студию с Россией связывала ещё одна ниточка, и имя ей The Witcher 3. Всё дело в том, что российская студия Saber Interactive, располагающаяся в Санкт Петербурге, отвечала за выпуск ремастера для консолей текущего поколения. Именно Saber Interactive занимался доработкой и выходом специальной версии для консоли Nintendo Switch, ну а в 2022 году фанатам должны были подарить улучшенную версию культовой серии.

Точных данных о работе Saber Interactive никогда не было, поскольку вся информация о сроках и этапах работы держалась в строгом секрете. В конце 2021 года руководство CD Projekt RED заверило прессу в том, что всё идёт согласно намеченным планам. Ну а The Witcher 3 – масштабная игра, требующая особого подхода. Что же, сегодня есть все основания полагать, что так называемой версии Next Gen Ведьмака 3 мы вообще никогда не увидим. Инсайдеры пишут, что поляки в ультимативной форме разорвали все контакты с российской студией. CD Projekt RED требует в срочном порядке отдать все наработки и не хочет ничего слушать о продолжении сотрудничества.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

И здесь есть несколько проблем. Во-первых, так как разработка была не завершена, то даже с учётом передачи материалов новой студии, выход ремастера The Witcher 3 может затянуться на годы. Напомним Saber Interactive уже работает над игрой полтора года. Во-вторых, Saber Interactive уже давно не является российским издательством, поскольку штаб-квартира студии находится в Америке, при этом сама студия принадлежит шведской группе компаний Embracer Group. Всё это даёт обширную пищу для вопросов, но главный вывод один: западные страны вступили на дорогу, сойти с которой будет крайне сложно. Вопреки всем законам, там отнимают частную собственность, накладывают арест на имущество и позволяют себе не вносить оплату за потреблённые товары. И всё это только на том основании, что дело касается русских. Похоже, прививка от нацизма перестала действовать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cd projekt red #saber interactive #the witcher 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спустя 7 лет после релиза игры Ведьмак 3 геймеры раскрыли последний её секрет – CD Projekt RED
Ведьмак 4 официально анонсирован – CD Projekt RED дала старт новой саге
Легендарная The Witcher 3 заиграла красками в новой модификации с RTX-ON и разрешением 8К
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
189
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
15
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
11
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
12
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
33
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
12
Исследователи из Калифорнийского университета открыли источник сверхбыстрого электронного дождя
2
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
16
Intel официально представила дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist
11
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
8
Похоже, Riot Games вовсю работает над консольными версиями Valorant
+
Злоумышленник похитил криптовалюты на $625 млрд.
11
Известный майнер посетил самый большой склад ПК в Дубае – тысячи ноутбуков в ролике CryptoLeo
6
Флагман линейки мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist оснастят 32 ядрами Хе и 16 Гб памяти GDDR6
+
Стример по Call of Duty Vanguard хотел доказать, что не использует читы, но доказал прямо обратное
1
Российские разработчики Pathfinder Wrath of the Righteous начали продавать Steam-ключи к игре на отечественной площадке
2
СМИ: компании Microsoft и SAP не намерены полностью уходить из России
11
Владелец кулера Intel Laminar RM1 заменил стандартный кожух бумажным и показал результаты
2
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
14
Windows 10 21H2 стала самой популярной версией ОС в марте, а доля Windows 11 прекратила расти
5

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
20
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
10
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

LENIN1918
10:59
а мы гуманисты и слову своему верны в отличии от тебя лицемер
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Стас Михайлов
10:59
ну мы не слепые как бы и читать умеем. Результат? Армия наша - колосс на глиняных ногах
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
andrew_riddler
10:59
Конечно Повторяюсь,там куча видео В том числе с вертолетами в количестве двух штук
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
1TronpmG5
10:59
Ты даешь ссылки на один и тот же канал. Это не катит.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
LENIN1918
10:59
диванный оккупант? живо убивать украину! все на войну
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
andrew_riddler
10:58
Разные,там много https://t.me/goriachie_novosti/9900
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
IO_OI
10:58
Зайди, поинтересуйся если мне не веришь. До сих пор тушат.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
1TronpmG5
10:58
Я правильно понял, что исходя из тех видео, на которые ты скинул ссылки, следует наличие вертолетов? Т.е ты не подвергаешь сомнению, что вертолеты были?
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
AlexZ Rus
10:57
конечно не будешь ты же обосрался. иди жопу мой херой кнопочный. алкаш заводской лооол!!!!!!! еще одна хохлячая порваная жопа. или ты вовка огонек топовая шлюшка? очень уж похож. никчёмное говно.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
andrew_riddler
10:57
Ну чьи вертолеты это уже вопрос другой) пусть выясняют
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем