Впечатляющая демонстрация, которая свидетельствует об огромном потенциале нового Unreal Engine 5

Даже сегодня The Witcher 3: Wild Hunt кажется современной, а десятки графических модов позволяют превратить её в детализированную и насыщенную высококачественными текстурами игру. Пока назвать всё это дело сильно устаревшим не поворачивается язык, ведь пока игроделы не рвутся в бой, но уже не за горами выход первых проектов на движке Unreal Engine 5. Если вы не в курсе, то сегодня большая часть всех популярных игр основана на старом добром Unreal Engine 4. Движок обладает отличным потенциалом, который до сих пор раскрывают талантливые программисты и дизайнеры со всего мира.

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Ожидается, что Unreal Engine 5 станет настоящим прорывом. Рассказывать обо всех нововведениях движка мы не будем, достаточно знать о том, что ещё до того, как состоится его официальный выход, десятки студий лицензировали технологию, заявив о начале разработки своих игр на базе Unreal Engine 5. Одной из последних отметилась CD Projekt RED. Руководство не спешит делиться подробностями, но уже сегодня известно, что это будет очередная игра во вселенной Ведьмака. Скорее всего, нас ждут новые герои и новый сюжет, но пока это всё на уровне домыслов, ведь сценарий только пишется, а команда делает первые несмелые шаги.

Что же, дабы вы могли осознавать, насколько огромным будет рывок в будущее, мы предлагаем вам изучить технологическую демонстрацию, которая была создана на движке Unreal Engine 4, но после была переделана на Unreal Engine 5. Она позволяет сделать вывод о том, каким будет окружающий мир новой игры, а также сравнить увиденное с The Witcher 3. Никакой живности в технологической демонстрации нет, а вот детали крайне важны.

Прежде всего мы предлагаем вам посмотреть ролик. Уверяем вас, что такого вы ещё никогда не видели. Движок создан таким образом, что способен работать со световыми эффектами в реальном времени, при этом количество текстур окажется на порядок выше того, к чему мы с вами привыкли. Во время просмотра видео нам покажут, как Геральт (сравнение мира с игрой Ведьмак 3) передвигается в какой-то деревушке. С виду всё нормально: аккуратные дома, трава и крыши из сена, но стоит только перевести взгляд на левую часть, как ощущения меняются. Технологическая демонстрация обладает настолько глубокой прорисовкой, что позволяет рассмотреть каждый камень на земле и даже следить взглядом за качающейся на ветру травой.

Блогер отмечает, что это далеко не полный набор средств, доступный при разработке игр. Дело в том, что дехнодемо создано какое-то время назад и не включает многие эффекты света и трассировки лучей. Если разработчикам из CD Projekt RED удастся обуздать новый движок, то результат может получиться ещё более впечатляющим. Ну а сроков выгода четвёртой части игры Ведьмак 4 пока никто не знает. Будем надеяться, что поляки не станут сильно затягивать, ведь с деньгами у них не всё хорошо.

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