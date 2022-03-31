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Сотни китайских работников на заводах TSMC и ASE не могут вернуться домой из-за карантина в Шанхае
Вынужденное заключение уже длиться пятые сутки
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В середине марта стало известно о том, что олимпийские игры не прошли для Китая бесследно, ведь миллионы туристов привезли с собой коронавирус. Медики снова начали фиксировать эпидемию, а в итоге было принято решение закрыть город Шэньчжэнь, в котором проживает 17.5 миллиона людей. Вводились суровые ограничения, а эксперты начали всерьёз опасаться за возвращение дефицита полупроводников. Как оказалось, Шэньчжэнь стал не единственным местом, где карантинные меры загнали жителей по домам. Совсем недавно в китайском Шанхае случилась очередная эпидемия, после чего город перевели на локдаун. Всем тем, кто может работать удалённо, предложили остаться дома, общественный транспорт почти остановлен, а за любыми передвижениями местных жителей следят с помощью смартфонов.

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Многие скажут, что в этом нет ничего нового, но, вероятно ошибутся, ведь в связи с таким развитием событий заложниками стали сотни специалистов, работающих на полупроводниковых предприятиях. Дело в том, что коронавирус способен парализовать работу любой крупной компании за считанные дни. Это значит, что нет никакой возможности препятствовать доступу заражённых людей в цеха, где трудятся ещё не подцепившие вирус работники. Именно поэтому было решено и вовсе заблокировать сотни бедолаг без возможности выхода за территорию предприятий.

Известно, что незавидная участь постигла работников TSMC и ASE, которые буквально живут на заводах. Представители этих компаний уверяют, что такая необычная мера позволила удержать производство на нормальном уровне, тогда как многие конкуренты либо сворачивают производство, либо снижают темпы, что плохо для бизнеса. При этом сообщается, что работники получают всё необходимое. У них есть пища, спальное место и возможность работать на благо страны. Скорее всего, им доступны средства личной гигиены и виртуальные развлечения, но это не значит, что все находящиеся там делают это по доброй воле.

Есть мнение, что у руководства компаний просто не было выбора, ведь без выпуска достаточного количества чипов мировые поставки снова рухнут. Точное количество несчастных, работающих на благо своей страны, неизвестно. Сообщается, что на начало марта завод Wafer Works (ASE) имел штат от 300 до 400 человек, а фабрика TSMC – до 1000 работников. Руководство утверждает, что и само не радо происходящему, ведь в результате введения вынужденного локдауна расходы на содержание этой тысячи сотрудников ощутимо выросли. Известно, что сегодня уже пошёл пятый день заключения, но до снятия локдауна и карантинных ограничений никого домой не отпустят.

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Психологи уверены, что какое-то время работники смогут выполнять свои обязанности без ущерба для эффективности, но рано или поздно наступит переломный момент, после которого держать людей взаперти будет невозможно. Не исключены бунты, а значит придётся пожертвовать либо людьми, либо дорогостоящим оборудованием.

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#полупроводники #tsmc
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