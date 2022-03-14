Совсем недавно миру были представлены доказательства по созданию учёными США биологического оружия. Эти ребята имеют несколько сотен лабораторий по всему миру, ну а на территории Украины изучали возможность заражения различными инфекциями (включая коронавирус) сотни миллионов людей. Эксперименты проводились с перелётными птицами, но в прессу попала только самая верхушка айсберга, но уже сегодня ни у кого нет сомнений, кому именно мы должны быть благодарны появлением коронавируса. Но вернёмся к теме нашего материала.
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Китай уже имеет опыт эффективной борьбы с коронавирусом, поэтому в случае появления новых случаев там задействуется всю мощь уже отлаженной схемы. Поскольку совсем недавно в Поднебесной прошли зимние Олимпийские игры, то нет ничего удивительного в том, что количество заражений увеличилось. В последние несколько дней были обнаружены 60 новых случаев в городе Шэньчжэне, что тут же привело к его полной санитарной блокировке. Сегодня большая часть из 17.5 миллиона жителей отправлена по домам, а вся деятельность, не связанная с ключевыми сферами жизнеобеспечения, приостановлена. Например, остановлен общественный транспорт, а выезжать на собственных автомобилях можно с большими ограничениями. В ближайшее время будет проводиться большое тестирование, которое пройдёт в три раунда, что позволит выявить заражённых и взять эпидемию под контроль.
Сообщается, что карантин продлится до 20 марта, но эксперты ожидают, что город будет закрыт как минимум месяц. Последствия карантина могут стать фатальными для полупроводниковой отрасли, поскольку в Шэньчжэне расположены заводы Samsung, Powertech Technology и Micron. Пока оценить потенциальный ущерб для полупроводниковой отрасли невозможно, поскольку мы не знаем всех переменных. А вот Apple уже оказалось под ударом. Так, один из крупнейших заводов Foxconn остановлен, а все рабочие отправлены по домам. Известно, что там выпускались новые смартфоны iPhone SE 2022, которые теперь переносятся на неопределённый срок.
Напомним, в 2020 году город Шэньчжэнь долгое время находился под карантином, что стало одной из причин полупроводникового дефицита. Тогда был не только нарушен цикл производства, но и заблокированы логистические сервисы, что вызвало отложенный спрос на электронику по всему миру. Ну а на фоне карантинных ограничений, введённых по всему миру, это привело к катастрофическим последствиям.