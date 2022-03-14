Карантинные ограничения могут нанести ощутимый удар по производству полупроводников

Совсем недавно миру были представлены доказательства по созданию учёными США биологического оружия. Эти ребята имеют несколько сотен лабораторий по всему миру, ну а на территории Украины изучали возможность заражения различными инфекциями (включая коронавирус) сотни миллионов людей. Эксперименты проводились с перелётными птицами, но в прессу попала только самая верхушка айсберга, но уже сегодня ни у кого нет сомнений, кому именно мы должны быть благодарны появлением коронавируса. Но вернёмся к теме нашего материала.

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Китай уже имеет опыт эффективной борьбы с коронавирусом, поэтому в случае появления новых случаев там задействуется всю мощь уже отлаженной схемы. Поскольку совсем недавно в Поднебесной прошли зимние Олимпийские игры, то нет ничего удивительного в том, что количество заражений увеличилось. В последние несколько дней были обнаружены 60 новых случаев в городе Шэньчжэне, что тут же привело к его полной санитарной блокировке. Сегодня большая часть из 17.5 миллиона жителей отправлена по домам, а вся деятельность, не связанная с ключевыми сферами жизнеобеспечения, приостановлена. Например, остановлен общественный транспорт, а выезжать на собственных автомобилях можно с большими ограничениями. В ближайшее время будет проводиться большое тестирование, которое пройдёт в три раунда, что позволит выявить заражённых и взять эпидемию под контроль.

Сообщается, что карантин продлится до 20 марта, но эксперты ожидают, что город будет закрыт как минимум месяц. Последствия карантина могут стать фатальными для полупроводниковой отрасли, поскольку в Шэньчжэне расположены заводы Samsung, Powertech Technology и Micron. Пока оценить потенциальный ущерб для полупроводниковой отрасли невозможно, поскольку мы не знаем всех переменных. А вот Apple уже оказалось под ударом. Так, один из крупнейших заводов Foxconn остановлен, а все рабочие отправлены по домам. Известно, что там выпускались новые смартфоны iPhone SE 2022, которые теперь переносятся на неопределённый срок.

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Напомним, в 2020 году город Шэньчжэнь долгое время находился под карантином, что стало одной из причин полупроводникового дефицита. Тогда был не только нарушен цикл производства, но и заблокированы логистические сервисы, что вызвало отложенный спрос на электронику по всему миру. Ну а на фоне карантинных ограничений, введённых по всему миру, это привело к катастрофическим последствиям.