Всем ясно, что это ещё один инструмент санкционного давления на РФ

Весь 2021 год шли непрекращающиеся споры о правовом поле, в котором работают криптовалютные биржи, фонды и другие компании. Энтузиасты уверяли нас в том, что должен сохраняться статус-кво, когда цифровые активы не будет находиться под контролем государств. Во второй половине года стало ясно, что это несбыточная мечта, а контроль в той или иной степени будет. Неясно, сколько времени потребовалась бы политикам на реализацию своих планов, ведь крупные биржи продолжали оказывать сопротивление, но сегодня всё идёт к тому, что жёсткое регулирование будет принято в самые сжатые сроки.

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Нет никаких сомнений, что триггером для подобных изменений стали антироссийские санкции, а именно желание изолировать движение капиталов между биржами. Поясним, сегодня абсолютно все биржи работают на птичьих правах. Например, у Binance есть специальная лицензия, позволяющая заниматься финансовой деятельностью в Дубае и Бахрейне. На этом всё, ведь во всех остальных странах биржа действует вне закона. Попытки принудить Binance к сотрудничеству заканчивались ничем, ведь никаких механизмов для этого в законодательстве европейских стран нет. Как стало известно, сегодня 31 марта в парламенте ЕС будет рассмотрена поправка, препятствующая отмыванию денег через криптовалюты.

Не стоит заблуждаться, несмотря на красивую формулировку речь идёт о попытке заблокировать поступление денег в Россию. Идея заключается в принудительной регистрации всех финансовых компаний в Европе. Выбор будет следующий: либо вы принимаете правила игры (вплоть до прямых указаний по блокировке целых стран), либо больше не сможете работать в ЕС. Всем тем, кто начнёт раздумывать, предъявят ультимативные условия, а блокировка будет осуществляться на уровне банковской системы. Например, если Binance откажется от тех или иных условий, что приведёт к остановке переводов как на биржу, так и с биржи. Очевидно, что никто из крупных игроков не пойдёт на конфронтацию с Евросоюзом, поэтому новые правила игры будут приняты в самое ближайшее время.

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Что любопытно, пока ни одна крупная биржа не решилась давать комментарии на этот счёт. Все прекрасно понимают, чем это закончится, ведь в таком случае ни о какой финансовой свободе европейцам мечтать точно не стоит. Точно такой же закон будет принят и в США, а значит любые несогласные с политикой этих стран государства могут попасть под удар. Например, в какой-то момент в США решат, что против Индии нужно ввести немного санкций. Получается, что обычные держатели криптовалют тут же могут потерять доступ к своим активам. Кстати, тоже может случиться и с гражданами РФ. Мы неоднократно вас предупреждали, если у вас есть криптовалюта на крупных биржах, уводите свои активы на холодные кошельки. Сегодня это не гарантия безопасности, но уж точно луче, чем Binance. И это не камень в огород самой бирже, ведь выбора у руководства просто нет.