Только в 2022 году ожидается выход 2.5 миллионов единиц готовой продукции

Уже больше месяца РФ живёт под санкциями. Пока потребители не ощутили дефицита, поскольку на складах было сосредоточено огромное количество продукции, но рано или поздно это случится. Неясно, насколько большими будут поставки из Китая. Кроме того, пока вызывает сомнения решимость китайских компаний продолжать работу в РФ, поскольку США постоянно грозит им санкциями. Можно утверждать, что всё только начинается, а значит нужна собственная производственная база. Очевидно, что в условиях санкций гораздо проще завезти отдельные комплектующие, чем уже готовые системные блоки и ноутбуки.

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Как стало известно, российская компания «Аквариус» купила полноценный производственный комплекс, обладающий огромным потенциалом с точки зрения выпуска компьютерной техники. Завод находится всего в паре километрах от Твери, а владельцы компании планируют инвестировать в проект 5 миллиардов долларов (с учётом покупки мощностей). Уже через несколько месяцев фабрика приступит к выпуску готовой продукции. Отмечается, что это будет полноценное производство, включающее материнские платы отечественной разработки и многие другие компоненты, включая системы хранения данных, полноценные серверы, потребительские системные блоки и моноблоки, ноутбуки, планшеты, принтеры и многофункциональные устройства для печати и сканирования.

Всё это уже производится на заводе в городе Шуя, а значит речь идёт о расширении мощностей, что позволит занять часть рынка, брошенную западными компаниями. Руководство «Аквариуса» уверяет, что благодаря модернизации удалось удвоить количество производимой продукции. Аналогичные действия будут проведены на новом предприятии под Тверью, а впереди масштабная реконструкция, с применением современных технологических средств для сборки компьютерной техники. Предполагается, что к концу года компания «Аквариус» сможет поставить на рынок до 2.5 миллиона готовых устройств. Это ровно в 2.5 раза больше, чем было в 2021. При этом расширяется не только производственная база, но и проводится набор специалистов. Только в 2022 году на работу примут 500 человек, в последующие годы ожидается создание до 1500 рабочих мест.

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Ясно, что такое количество новой продукции не сможет заменить потери от санкций. Также мы уже писали о том, что без процессоров, видеокарт и сложных интегрированных чипов ничего создать не получится. Руководство компании оптимистично смотрит в будущее. Ожидается, что масштабное производство полного цикла поможет ускорить достижения поставленных целей, а сроки выпуска готовой продукции сократятся. Огромным плюсом станет удобная транспортная развязка, что пойдёт на пользу логистике, быстро заполняя склады партнёров по всей РФ.