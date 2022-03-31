Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Только в 2022 году ожидается выход 2.5 миллионов единиц готовой продукции
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Уже больше месяца РФ живёт под санкциями. Пока потребители не ощутили дефицита, поскольку на складах было сосредоточено огромное количество продукции, но рано или поздно это случится. Неясно, насколько большими будут поставки из Китая. Кроме того, пока вызывает сомнения решимость китайских компаний продолжать работу в РФ, поскольку США постоянно грозит им санкциями. Можно утверждать, что всё только начинается, а значит нужна собственная производственная база. Очевидно, что в условиях санкций гораздо проще завезти отдельные комплектующие, чем уже готовые системные блоки и ноутбуки.

реклама

Как стало известно, российская компания «Аквариус» купила полноценный производственный комплекс, обладающий огромным потенциалом с точки зрения выпуска компьютерной техники. Завод находится всего в паре километрах от Твери, а владельцы компании планируют инвестировать в проект 5 миллиардов долларов (с учётом покупки мощностей). Уже через несколько месяцев фабрика приступит к выпуску готовой продукции. Отмечается, что это будет полноценное производство, включающее материнские платы отечественной разработки и многие другие компоненты, включая системы хранения данных, полноценные серверы, потребительские системные блоки и моноблоки, ноутбуки, планшеты, принтеры и многофункциональные устройства для печати и сканирования.

Всё это уже производится на заводе в городе Шуя, а значит речь идёт о расширении мощностей, что позволит занять часть рынка, брошенную  западными компаниями. Руководство «Аквариуса» уверяет, что благодаря модернизации удалось удвоить количество производимой продукции. Аналогичные действия будут проведены на новом предприятии под Тверью, а впереди масштабная реконструкция, с применением современных технологических средств для сборки компьютерной техники. Предполагается, что к концу года компания «Аквариус» сможет поставить на рынок до 2.5 миллиона готовых устройств. Это ровно в 2.5 раза больше, чем было в 2021. При этом расширяется не только производственная база, но и проводится набор специалистов. Только в 2022 году на работу примут 500 человек, в последующие годы ожидается создание до 1500 рабочих мест.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Ясно, что такое количество новой продукции не сможет заменить потери от санкций. Также мы уже писали о том, что без процессоров, видеокарт и сложных интегрированных чипов ничего создать не получится. Руководство компании оптимистично смотрит в будущее. Ожидается, что масштабное производство полного цикла поможет ускорить достижения поставленных целей, а сроки выпуска готовой продукции сократятся. Огромным плюсом станет удобная транспортная развязка, что пойдёт на пользу логистике, быстро заполняя склады партнёров по всей РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Intel построит полупроводниковый хаб в Германии за 17 млрд евро
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
51
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
8
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
10
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
9
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
2
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
7
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
24
Китай привлёк к разработке гиперзвукового оружия ИИ – планы и успехи инженеров из Поднебесной
2
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
20
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
9
Австралийская компания HB11 Energy продемонстрировала нетепловой ядерный синтез с использованием лазера
16
Microsoft DirectStorage позволит до 40% снизить нагрузку на процессор в играх
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael поступят в производство в конце апреля
14
Выпущенная в повторный прокат дилогия «Брат» превзошла «самые смелые ожидания» продюсера картин
22
В ОАЭ построили самый большой в мире Hummer H1 размером с двухэтажный дом
5
Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
122
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
7
AMD Ryzen 7 5700X всего на 2% медленнее 5800X в Geekbench 5
28
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
89
Intel модернизировала штатный охладитель процессоров Core i9-12900/12900F
4

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
6
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

mistergrim
11:54
Ну материнки действительно можно у нас делать (выйдут, конечно, золотыми, но всё же). Вот уже с болтами проблема.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
mistergrim
11:43
У нас в офисе всё через трёхметровые удлинители прекрасно работает. Наверное, потому, что говно не покупаем, как автор.
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
RED
11:41
Новость красивая, но нет - вся наша "разработка" это, в лучшем случае, корпуса какие-нибудь, да болты на них. Вся электроника-то не наша все равно. Даже компы на базе Эльбрусов и Байкалов (а речь, как...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
mistergrim
11:41
Ещё можно поролоном обмотать было, тогда бы вообще была тишина.
Владелец кулера Intel Laminar RM1 заменил стандартный кожух бумажным и показал результаты
Kira625
11:38
Так же как и с анонсом китайской видяхи - никакой конкретики, хоть бы в железе показали, что будут продавать по всей стране.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Сергей Мантуров
11:38
Да спасибо, своих хватает) BQ вообще на Harmony OS хотят перейти, огонь будет ИМХО.
Xiaomi сократила поставки в РФ в 2 раза, а смартфоны от дядюшки Ляо заполняют российские прилавки
Dmitry Mitry
11:37
5 миллиардов рублей, не долларов
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Сергей Игнатьев
11:37
Я ещё не видел подобного! В eGOLD доход не ограничен! 15 преимуществ по сравнению с другими, взять только смену приватного ключа и реферальную ссылку, уже что-то новое! Курс растёт и это радует! Монет...
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
mistergrim
11:37
Да, давно уже пора от HDD в телефонах отказываться.
Новый игровой смартфон Black Shark 5 RS получит SSD накопитель
mistergrim
11:35
Уже любой пшик называют «умным». Это ведь получается, у меня чайник тоже умный, раз при закипании воды отключается.
Intel анонсировала дискретную видеокарту Arc Limited Edition для настольных ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем