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Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
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RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Кто вообще покупает флагманские видеокарты? Скажите, когда вы в последний раз совершали такой глупый поступок? Если уж совсем начистоту, то в последний раз автор данного материала раскошелился на флагман в начале 2007 года. Это была GeForce 8800 GTX, которая на тот момент являлась самой быстрой видеокартой на планете, а о скором выходе версии с приставкой Ultra никто не знал. Возможно, одной из причин отказа от покупки самых быстрых видеокарт в серии стала необходимость платить за них неимоверное количество денег, ведь на момент своего выхода карта стоила 600 долларов, а в наших магазинах её продавали за 700 и дороже. Сегодня флагманы стартуют с 1500 долларов, а разница между ними и моделями за 500 вечнозелёных не превышает 30%. Именно поэтому мы рекомендуем вам сегодня забыть о существовании GeForce RTX 3090, ведь есть куда более выгодные предложения.

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Самой быстрой видеокартой дешевле 100 000 рублей является Radeon RX 6700 XT. Это абсолютный чемпион с огромным потенциалом. Модель производства PowerColor получила отличную систему охлаждения, хотя и не является топовой. Никакого заводского разгона, но и цена здесь куда ниже, чем у всех остальных видеокарт на этом графическом чипе. Заметьте, по сравнению с серединой марта цена упала более чем на 100 тысяч рублей или более чем в 2 раза.

Многие наши читатели не готовы покупать видеокарты на графических чипах AMD. Ничего не поделать, если вы из их числа, то советуем вам обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. С производительностью здесь всё в полном порядке, хотя сама видеокарта не такая быстрая, как Radeon RX 6700 XT. Как минимум пару лет вы вообще не будете замечать разницу, а значит берите то, что вам больше нравится. Многие указывают на преимущество GeForce RTX 3060 Ti в трассировке лучей, но мы не стали бы вам советовать делать выбор только на основе каких-то виртуальных лучиков.

Ощутимо дешевле GeForce RTX 3060. На самом деле это прекрасная видеокарта, способная много лет подряд радовать любителей компьютерных игр высокими настройками в разрешении 2К. В некоторых случаях разрешение можно будет даже поднять до 4К, но здесь придётся сильно снижать качество картинки.

Лично нам больше нравится Radeon RX 6600 XT. Вы вольны не соглашаться с нашим выбором, но за 71 тысячу рублей вам не найти ничего быстрее. Если вас не смущают настройки драйверов AMD и вообще принадлежность к продукции красной компании, то смело берите. Не пожалеете.

Последней видеокартой, ниже которой мы бы вообще не рекомендовали опускаться, является Radeon RX 6600. Ничего не поделать, ведь она стоит немалые 61 тысячу рублей, но предназначается для разрешения 1080р. На самом деле не всё так плохо, ведь она прекрасно тянет все игры на средневысоких даже в 2К, но это временно, поскольку уже через год разрешение придётся снижать вместе с настройками графики.

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Для самых бедных есть Radeon RX 6500 XT. Мы её не рекомендуем, но далеко не у всех есть 60 тысяч на развлечения, поэтому ничего не остаётся как искать компромисс. Radeon RX 6500 XT не хватает звёзд с неба, но точно справится со всеми играми в разрешении 1080р.

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#видеокарты #скидки #radeon rx 6700 xt
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