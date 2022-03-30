Пока это только идея, но кто знаем, чем всё может закончиться

Биткоин стал первой и самой массовой криптовалютой. Общая стоимость всех полученных монет составляет более 1 триллиона долларов, а количество держателей приближается к 41 миллиону. Это не значит, что все эти люди активны, а многие так вообще имеют доступ к десяткам кошельков. Эксперты предполагали, что к концу 2021 года цифровое золото достигнет отметки в 100 000 долларов, но вместо этого мы получили длительный застой и скромную надежду на рост в текущем году. На самом деле предпосылок для подорожания нет, а главной проблемой Биткоина являются экологические противоречия. Напомним, в феврале Евросоюз всерьёз рассматривал законодательный запрет блокировки Биткоина и всех криптовалют, использующих алгоритм Proof of Work для генерации новых монет. Лоббистам удалось добиться отмены столь радикальных требований зелёных, но сама проблема осталась.

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Эксперты констатируют, что хешрейт Биткоина растёт, а общее количество расходуемой энергии увеличивается пугающими темпами. В результате всё больше известных персон высказываются на тему перевода первой криптовалюты на Proof of Stake (PoS). Особенно активен Виталик Бутерин, утверждающий, что это единственный шанс для Биткоина остаться на плаву. Сам он спешит сделать тоже с Эфиром, но сегодня не об этом. Как стало известно, один из соучредителей криптовалюты Ripple неожиданно выступил против майнинга. Крис Ларсен объединился с несколькими климатическими организациями, в число которых входят такие гиганты как Greenpeace и Sierra Club. Ну а результатом стала новая компания «Меняй код, а не климат».

С целью популяризации необходимости перевода Биткоина на PoS были выделены 5 миллионов долларов, которые пойдут на рекламу компании и её целей. В планах мобилизация десятков миллионов членов климатических организаций по всему миру с целью донести до обычных людей всю опасность майнинга для будущего планеты. В планах также работа с майнерами и криптобиржами. Крис Ларсен уверен, что нужно всего лишь убедить 50 крупнейших фермеров, а после всё пойдёт как по маслу. Одновременно с этим парень полагает, что Биткоин ждёт забвение, если разработчики как можно скорее не начнут переход на PoS.

Несмотря на оптимизм Криса Ларсена, эксперты настроены скептически. Высказывается мысль, что есть нулевая вероятность, относительно перехода Биткоина на PoS в ближайшие годы. Прежде всего нужно понимать, что майнеры получают миллиарды долларов, а крупные фермы генерируют огромное количество денег. Логично, что все эти люди должны будут что-то получить взамен, ну а пока ни сам Крис, ни сообщество любителей природы не хочет даже думать о том, что у майнеров могут быть свои интересы. В пример приводится Эфир. Виталик Бутерин годами рассказывает майнерам о необходимости отказаться от добычи Эфира на видеокартах, но до сих пор не решился на кардинальные изменения.

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Ну а пока одни философствуют, другие уже начали забрасывать Криса Ларсена гневными заявлениями. Например, основатель Messari (Райан Селкис) и вовсе обозвал подобные инициативы вредными, а самого Криса Иудой. По его словам, вначале Ларсен умудрился заработать на криптовалютах миллиарды долларов, а теперь решил отказаться от своих идеалов, бросая первую криптовалюту под автобус.