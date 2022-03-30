Окупаемость фермы доходит до 20 месяцев

Многие конечные производители видеокарт в 2021 году перешли на выпуск специализированных решений для майнеров. Чаще всего они делали это тайно, поскольку справедливо полагали, что геймеры не одобрят подобные инициативы. До какого-то момента это приносили отличную прибыль, но после резкого падения курса Эфира сошло на нет. По крайней мере нам так говорили, ведь в реальности отдельные товарищи до сих пор продолжают своё дело.

реклама

Как сообщается, в сеть попали кадры фермерской установки производства ASRock. Внутри неё расположены 12 видеокарт AMD BC-250. После пристального изучения рига стало ясно, что перед нами гибридные чипы AMD Oberon, предназначенные для игровой приставки Sony PlayStation 5. С высокой долей вероятности можно сказать, что в них был обнаружен дефект (скорее всего, проблемы с процессором или памятью), поэтому их решено было реализовать таким странным образом. Идея с дефектной памятью и процессорами подтверждается, поскольку в системном блоке рабочими являются всего 16 Гб GDDR6, а один из чипов выступает ещё и в качестве процессора. Охлаждает всё это 5 больших кулеров, а для питания используется два блока по 1200 Вт на каждом. Стоит всё это космические 14 800 долларов, что выглядит несерьёзно. Давайте считать.

Одна PlayStation 5 стоит 500 долларов, а значит 12 штук обойдётся вам в 6000 вечнозелёных. При этом там есть ещё и дорогой дисковод и много других деталей. Пусть сам чип с процессором и графическим чипом стоит 300 долларов, но в таком случае цена 12 подобных чипов выглядит несоразмерно меньше фермы ASRock.

Сообщается, что общий хешрейт системного блока равен 610 MH/s. Эксперты констатируют, что популярностью подобная станция пользоваться не будет, поскольку цена её в несколько раз выше нормы. Причина в низком хешрейте. Например, хешрейт GeForce RTX 3090 равен 120 MH/s, а значит вам потребуется всего 5 таких видеокарт. В Европе цена на GeForce RTX 3090 стартует с 1800 евро (около 2000 долларов), поэтому даже полноценные игровые видеокарты обойдутся вам дешевле.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Мы попробовали выяснить, сколько денег будет приносить майнерская установка ASRock. Как оказалось, доходность фермы составляет 24.8 доллара в сутки или 743 долларов в месяц. Нужно учитывать, что многое зависит от энергопотребления, а также курса Эфира. В данном случае данные верны на 15 часов 30 марта. Несложно подсчитать, что вернуть инвестиции в такую ферму можно будет за 20 месяцев. Поскольку впереди Proof of stake (PoS), то шансы отбить вложения крайне сомнительны. Единственный плюс состоит в том, что вы можете установить любую настольную операционную систему и копать другие популярные криптовалюты.