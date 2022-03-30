Если Илон Маск не ускорится, то чиновники вообще могут отказаться от полётов на другие планеты

В настоящее время исследования Марса осуществляются при помощи нескольких роверов, отправленных туда американским космическим агентством NASA. Последними такими объектами стали: автоматизированная станция Perseverance и вертолёт Ingenuity. При этом на орбите вращаются несколько орбитальных станций, которые проводят те или иные исследования, отправляя фотографии на Землю. Увы, но пока мечтать о высадке человека на Красную планету не приходится. Многие эксперты уверены, что только консолидированные усилия всего человечества позволят нам выйти за пределы возможного. Поскольку в настоящее время ничего подобного не наблюдается, происходят локальные успехи, реализация которых сильно затруднена. К примеру, запланированная лунная миссия Артемида постоянно откладывается, а у США пока даже нет ракеты, способной доставить туда астронавтов.

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Предполагается, что в 2024 году экипаж сможет совершить несколько кругов вокруг орбиты Луны, а высадка отложена на 2026 год, но всё это только планы, которые постоянно корректируются. Не стоит забывать, что сегодня лунная миссия, это не технологический прорыв, а дань феминизму и толерантности, поскольку экипаж будет состоять из женщин. На самом деле в этом нет ничего плохого, но даже в США такой подход встречает внутреннее сопротивление. Ну а надежда пока только на Илона Маска. Неясно, сможет ли он завершить все испытания своего космического корабля Starship к намеченным срокам, поэтому пока у учёных NASA остаются только фантазии и предположения.

Получается, что сегодня все чаянья человечества попасть на Марс зависят от одного человека. Весьма сомнительное предприятие. Ну а пока других альтернатив нет, остаётся только верить в харизму миллиардера. Несколько дней назад представители NASA сделали целый ряд любопытных заявлений, рассказав о победах в космосе и всех других отраслях. Отдельно упоминались меры по борьбе с расовым и экономическим неравенством по всему миру (так вот для чего придуманы санкции), но с условием, что именно США продолжат занимать лидирующие позиции. Но куда интереснее программа освоения космоса. Космическое агентство планирует попросить из бюджета дополнительные 23 миллиарда долларов.

Деньги пойдут на создание полноценной жилой станции для американских астронавтов. На этот раз точных сроков не называют, а вот марсианская программа выглядит удручающе. Так, NASA заверило, что уже в 2040 году американский сапог будет расхаживать по поверхности Красной планеты. Других подробностей на этот счёт не было предоставлено. Мало того, не совсем понятно, идёт ли речь о первой высадке на Марс, или же к 2040 году там появится полноценная жилая станция. В любом случае Илон Маск явно не одобрит таких сроков, ведь он заявлял, что через несколько лет доставит на Красную планету американских граждан.

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