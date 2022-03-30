Рубль подорожал, а цены на процессоры пошли вниз

Укрепление курса рубля позитивно сказывается на ценах в российской рознице. Есть сведения, что запасов на складах хватит на несколько месяцев, поэтому у ритейлеров есть достаточно времени, прежде чем наступит тот самый дефицит, о котором так много говорят. Ну а пока у российских пользователей появилась возможность купить скоростной процессор по выгодной цене. Нам кажется, что стоимость большинства представленных ниже процессоров упадёт в ближайшие недели. Именно поэтому мы, как обычно, рекомендуем вам подождать. Если уже невмоготу, то ищите ниже оптимальный камень, больше подходящий для вашего кармана.

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Начнём с суперскоростного Core i9-12900K. Флагман производства Intel подешевел более чем на 100 тысяч рублей. Это не делает его идеальным кандидатом на покупку, ведь несколько месяцев назад данный камень можно было взять гораздо дешевле. Вполне возможно, что пока ритейлеры ещё не успели подгадать свои цены под курсовые перепады. В любом случае Core i9-12900K и раньше был не для всех, а сегодня и подавно предназначается исключительно зажиточным геймерам.

Ryzen 9 5950X немного дешевле. В данном случае мы не можем ничего посоветовать, ведь фанаты красной команды уверены, что именно этот процессор является самым быстрым на планете. Если вы планируете собрать новый компьютер, то сборка на Ryzen 9 5950X окажется на одном уровне с Core i9-12900K, а вот в случае наличия материнской плате на АМ4, вы всего за 80 тысяч ворвётесь в высшую лигу.

Core i7-12700K представляет собой отличную альтернативу флагманам. Он подешевел в 2 раза, и стоит на 23 тысячи дешевле флагмана Intel. Советовать перекинуть эти деньги на видеокарту мы не будем, ведь в наше время за такую сумму нельзя взять ничего путного, а разница между середняками и флагманами достигает 100 000 рублей.

Для тех, у кого уже есть материнская плата на АМ4, оптимальным выбором будет Ryzen 9 5900X. У него есть 12 ядер и сверхмощная архитектура Zen 3. Мы предлагаем как следует сэкономить за счёт простенькой упаковки. В любом случае даже в обычном коробочном варианте нет кулера, а цена в 55 тысяч рублей приятно порадует всех ценителей флагманов AMD.

Крайне рекомендуем присмотреться к Core i9-11900K. Он обладает огромным потенциалом и стоит всего 53 000 рублей. Это отличный выбор, а благодаря новым скидкам флагман 2021 года подешевел в 3 раза. Во многих задачах он не уступает 12-му поколению, а высокая тактовая частота делает его актуальным даже сегодня.

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Для любителей игр есть Core i5-12600K за 47 тысяч. Это намного дороже его рекомендованной стоимости, поэтому мы советуем просто немного подождать. В качестве перспективной альтернативы можно взять Ryzen 7 5800X. Здесь и цена ниже и производительность на уровне. Вообще во многих задачах 8-ядерный камень AMD будет даже быстрее. А вот 6 больших ядер Core i5-12600K часто вырываются вперёд в играх. Хотя здесь всё зависит от используемой оперативной памяти.