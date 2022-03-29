Есть мнение, что уже вскоре мы увидим повторение бычьего ралли 2021 года

Когда ценные бумаги той или иной компании растут, всегда находятся эксперты, способные рассказать нам о фундаментальных причинах, которые и привели к подобным последствиям. Только представьте себе ситуацию: акции Apple подорожали на 10%, а все вокруг ходят и делают вид, что вообще ничего не происходит. Уверяем вас, что это невозможно, ведь всегда есть причина, а специалисты готовы часами рассказывать о макроэкономической ситуации, давая прогнозы, о которых их никто не просит. Так вот, в последние несколько дней Биткоин демонстрирует все признаки роста, а эксперты тихо сидят по своими кабинетам и даже не планируют нам ничего объяснять. Вчера мы видели простую констатацию факта, когда эксперты заявили о начале бычьего ралли, но так и не пояснили, с чем вообще всё это связано.

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Увы, но сегодня о причинах происходящего мы не узнаем, но есть не менее интересные факты. Так, буквально за двое суток Биткоин достиг максимальной позиции с начала 2022 года и не собирается останавливаться. В связи с этим нам рекомендуют инвестировать в цифровое золото, ведь уже завтра оно будет дороже, чем вчера. Одновременно с этим отмечается, что рост курса Биткоина в 2022 году сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2021. Если кратко, то годом ранее происходящее было вызвано спекулятивными процессами, тогда как сейчас спрос просто превышает предложение. Скорее всего, это действия всё тех же Китов, которые наращивали капитализацию на своих кошельках уже несколько месяцев. Обычно после таких рекордов наблюдается кратковременный рост, когда на рынок приходят новые инвесторы. В эти моменты крупная рыба сливает купленные по 35-40 тысяч долларов монетки, и всё повторяется снова.

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А вот относительно Эфира есть другое мнение. Эксперты не сомневаются, что вторая по популярности криптовалюта идёт вслед за Биткоином, но видят в ней и собственный потенциал. Особенно велика надежда на Proof of stake (PoS). Многие верят, что по мере снижения роли майнинга и вообще прекращения добычи новых монет, возникнет дефицит на рынке, а значит цена Эфира будет расти уже без оглядки на цифровое золото и даже невзирая на курсовые перепады всего рынка криптовалют. Если это случится, то в выигрыше останутся держатели набитых до краёв кошельков, а также майнеры, которые не спешили расставаться со своими монетами. Ну а эксперты сегодня предлагают Эфир придержать, ожидая повторения бычьего ралли весны 2021 года.