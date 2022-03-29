К 2035 году планируется постройка самолёта, способного долететь до любой точки на планете за 1 час

Есть мнение, что если что-то и остановит ядерную войну, то это будет гиперзвуковое оружие. Существуют так называемые президентские бомбоубежища, рассчитанные на то, что ограниченный круг высокопоставленных лиц сможет вести там полноценную жизнь на протяжение многих лет или даже десятилетий. Именно поэтому главы государств так часто рассказывают обывателям о готовности применить ядерное оружие. Очевидно, что ракета до Вашингтона будет лететь более получаса, а значит времени для перехода в укрытие у богатых и знаменитых достаточно. Как оказалось, перехватить гиперзвуковую ракету невозможно, а несколько подобных боеголовок способны вскрыть самый укреплённый бункер словно баночку с тушёнкой.

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Поскольку аналогичные разработки проводятся силами учёных по всему миру, в будущем диктовать условия будут те, кто сможет прийти к финишу в первых рядах. Вы уже знаете о российских кинжалах, ну а сегодня узнаете о новой разработке китайских инженеров. Сообщается, что в Центре аэродинамических исследований и разработки КНР полным ходом ведётся проектирование военно-гражданских систем на базе гиперзвуковых ракет. Глава подразделения Ле Цзялин (Le Jialing) поделился некоторыми деталями. По его словам, многие исследователи сталкиваются с проблемами и просто не могут продвинуться дальше поскольку человеческий мозг ограничен и не способен просчитывать такое количество данных. Именно поэтому было решено создать новую систему на базе ИИ, которая может анализировать тысячи изображений, получаемых за одну секунду отчётного времени. Аналогичная задача потребовала бы коллектива из тысяч людей, при этом эффективность компьютера намного выше, поскольку его можно запрограммировать на поиск отдельных деталей, а человек допускает ошибки.

Новая методика китайских учёных была названа «неинспектируемая сегментация» (unsupervised segmentation), и основана на ИИ, который обладает признаками самообучения. Методика имеет строгое математическое обоснование и полагается на теорию, согласно которой всегда можно установить связь между объектами, даже если эта связь на первый взгляд и не является очевидной. В ходе обучения ИИ смог улучшить свои первоначальные способности, а на данный момент точность распознавания по сравнению со специально обученными людьми доходит до 85%. Важно учитывать, что машина тратит на эти задачи в десятки раз меньше времени. Например, при использовании средней по производительности видеокарты трёхлетней давности на полную обработку изображения уходит не больше 9 секунд.

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ИИ научился предсказывать точность ударных волн и должен открыть дверь в мир высокоточного скоростного вооружения, а после помочь адаптировать его к гражданским нуждам. Например, есть планы строительства гиперзвукового самолёта, способного перемещаться с невероятной скоростью. Ожидается, что он будет готов к 2035 году и сможет доставить человека в любой конец планеты всего за час.