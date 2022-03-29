Пока это касается только США, но уже вскоре цены упадут и в Европе

Торговая война между Китаем и США затянулась. Традиционно открытые агрессивные меры применили только американцы, тогда как китайцы пока воздержались от каких-либо запретов, ограничившись расследованием против нескольких крупных компаний из США. В то же время Вашингтон крайне воодушевлён своей победой над HUAWEI и считает себя победителем. Руководство страны и дальше хотело продолжать вести подрывную деятельность, но геополитическая ситуация привела в неожиданным последствиям. Так, ещё в январе 2021 года начали действовать торговые пошлины на ввоз сотен типов полупроводниковой продукции из Поднебесной. Очевидно, что сами производители при этом не пострадали, а вот покупатели стали платить за материнские платы, накопители и видеокарты на 7.5-25% больше, чем раньше.

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Логики у подобных пошлин нет и не будет, но поставщики по всему миру просто воспользовались ситуацией. Так, уже через несколько недель мы увидели резкий рост цен на полупроводники не только из-за майнеров и дефицита, но и торговых пошлин. Казалось бы, это должно было стать личной проблемой покупателей из США, но в реальности подорожание коснулось всех нас. Несколько дней назад абсолютно внезапно 352 продукта были исключены из списка, а пошлины на них снизились до нуля. Эксперты предположили, что американцы пытаются заигрывать с Китаем, пытаясь с помощью сиюминутных уступок получить поддержку по украинскому вопросу. Поскольку конечным пользователям всё равно, что там происходит в головах американских политиков, то их непременно порадует текущая информация.

Вчера тайваньская компания Asus выпустила пресс-релиз, в рамках которого сообщила о намерении снизить цена на видеокарты до 25%. Что важно, это касается не только флагманских моделей, которые недоступны большинству геймеров, но и среднебюджетных и даже графических чипов начального уровня. Это значит, что скидки будут доступны как на модели GeForce RTX 3050/3060, так и на Radeon RX 6600/6600 ХТ. Кроме того, Asus обещает скинуть цены на более серьёзные геймерские продукты: GeForce RTX 3070/3080 и Radeon RX 6700 ХТ/6800 ХТ. Предполагается, что первое время это коснётся только жителей США, но уже к концу весны к ним могут присоединиться и европейцы. В данном случае нужно понимать, что стоимость видеокарт устанавливают производители в американской валюте, тогда как на европейском рынке цены корректируются в евро с учётом более высоких местных налогов и наценок.

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Сообщается, что некоторые модели могут подешеветь уже с 1 апреля, тогда как на основную часть основная часть Asus начнёт постепенно скидывать цены, которые придут в норму до конца весны. Одновременно с этим отмечается, что не всегда скидка может быть максимальной. Так, 25% – это максимальная планка, поэтому здесь всё зависит от модели.