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Можно ли пользоваться запрещёнными в РФ экстремистскими Facebook и Instagram – комментарии суда
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Прежде чем перейти к изложению данного материала стоит понимать, что основатель самой популярной социальной сети на планете прошёл долгий путь. Пересказывать историю Марка Цукерберга нет никакого смысла, но можно с уверенностью заявить, что парнем двигали вполне понятные цели, ведь ему хотелось денег, славы и внимания женского пола. Поскольку конкурентов не было, то Facebook* быстро набирала пользователей не встречая сопротивления. Уже потом выяснилось, что разработчики пристально следят за каждым пользователем, изучая интересы, привычки и вообще всё, что так или иначе может позволить зарабатывать на обычных людях больше денег.

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Стоит признать, что даже несмотря на громкие скандалы, руководство социальной сети не отказалось от своей практики, а индивидуальный подбор новостной ленты позволяет формировать мнение миллионов людей по всей планете. Если вы до сих пор читаете новости с помощью социальных сетей и ещё верите во всё это, то мы бы посоветовали завести хотя бы 5 вкладок на различных новостных агентствах. Читайте отечественную и иностранную прессу, это расширит ваши горизонты. Ну а Facebook* незаметно проникла во все сферы, от политики, до экономики и социальных отношений, а в какой-то момент перешла границы дозволенного. Речь о том, что в социальной сети были официально разрешены призывы к насилию над жителями РФ. Заметьте, призывать к убийству французов или бельгийцев строго запрещено, а русских можно.

Разбирать сложившуюся ситуацию мы не будем, поскольку она понятна и прозрачна: есть правила, которые нельзя нарушать. Неудивительно, что действия Facebook* (сегодня входит в группу компаний Meta*) были названы экстремистскими в РФ, а всем провайдерам было предписано ограничить работу социальной сети. Поскольку любой бесплатный VPN позволяет обойти блокировку, то многие жители России очутились перед сложным выбором и фактически не понимали, что теперь можно, а что строго запрещено. Вчера появились пояснения к решению Тверского суда Москвы, позволяющие понять, в каком правовом поле находятся те, кто продолжают сидеть в социальной сети. Так вот, если вы являетесь обычным пользователем, то можете и дальше заходить в свой аккаунт на Facebook* и Instagram*.

При этом есть важное уточнение: любые денежные переводы в адрес Meta* будут считаться финансированием террористической деятельности и подлежат наказанию в соответствие с российским законодательством. Проще говоря: если вы не можете жить без просмотра страничек популярных западных моделей и звёзд, то продолжайте следить за их карьерой без опаски. А вот покупать рекламу и получать выплаты от Meta* больше нельзя. Кстати, пока всё это не актуально для пользователей мессенджера WhatsApp. Работать в нём можно без опаски.

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P.S. * является экстремистской организацией на территории РФ согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114-ФЗ.

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#facebook #instagram
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