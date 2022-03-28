Какую видеокарту з этих двух купили бы вы? Давайте разбираться

Большинство наших читателей просто не смогло оценить видеокарту GeForce RTX 3050. Дело в том, что изначально она появилась в рознице за 47 000 рублей, а после продавалась по 43 тысячи до того, как поставки почти прекратились. Учтите, что случилось это ещё до того, как NVIDIA дезертировала из России. В итоге небольшие партии с завидной регулярностью начали появляться на вторичном рынке, где цены стартовали с 50 000 рублей. Очевидно, что брать самую бюджетную видеокарту в линейке за 50 тысяч, это какое-то сумасшествие, поэтому владельцев данного графического чипа можно пересчитать по пальцам. По крайней мере, мы не знакомы ни с одним человеком, который купил бы такую видеокарту в феврале. Поскольку с введением санкций всё изменилось, смысла в покупке GeForce RTX 3050 стало больше. Например, GeForce GTX 1660 Super продаётся сегодня примерно за 70 тысяч рублей, поэтому более скоростная GeForce RTX 3050 за 65 уже не кажется провальной. Кстати, она ещё и в трассировке лучей может, что даёт ей дополнительный бонус.

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Но рынок видеокарт – это не только магазины, ведь есть ещё и Авито, где можно раздобыть GeForce GTX 1080 Ti за те же 60 тысяч рублей. Получается патовая ситуация, ведь многие геймеры просто не понимают, что выбрать, а некоторые и вовсе решат спросить у своих знакомых. Сегодня мы как следует разберёмся в данной проблеме, а помогут нам в этом блогеры с канала Testing Games. Они взяли две указанные выше карточки и как следует погоняли их в играх. Результаты оформлены в таблице, а с выводами можно ознакомиться ниже. Приступим.

Мы предлагаем не смотреть на количество кадров по каждой игре, а сразу же перейти к средним показателям. Дабы не сильно портить статистику, мы исключили из списка PUBG. Всё дело в том, что разрыв по количеству fps там намного больше, чем в среднем по всем играм, при этом такая игра всего одна. Это значит, что она сильно подпортила бы показатели одной из видеокарт, завысив среднее значение для другой. Как видите, даже это не позволило GeForce RTX 3050 продемонстрировать сколько-нибудь серьёзных показателей.

Получается, что новинка показала себя настолько невнятно, что даже не может рассматриваться в качестве конкурента старому флагману. В такой ситуации эксперты с опытом напоминают о том, что многие из лежащих на Авито GeForce GTX 1080 Ti сняты с ферм и могут иметь недостатки. Именно поэтому убедитесь, что вас не обманывают, а видеокарта полностью жива. В этом случае даже не стоит думать, ведь призрачная трассировка лучей на минималках никогда не перекроет разницу в 35 кадров в секунду.

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