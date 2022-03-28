Некоторые позиции уже приблизились к рекомендованным на 1-7%

Прежде чем переходить к сути материала нужно понимать причины резкого роста цен на видеокарты. Некоторые эксперты предлагают начинать задолго до эпидемии коронавируса, указывая на роль американского правительства и опальной HUAWEI. Как только стало ясно, что дядюшка Сэм намерен стереть китайского гиганта с лица земли, HUAWEI перешла в наступление. Используя созданную за годы благоденствия финансовую подушку, китайцы скупали миллионы процессоров, материнских плат и интегральных схем. С рынка выбиралась вся полупроводниковая продукция, а в итоге HUAWEI смогла сделать запас на несколько лет, что позволило производить смартфоны и ноутбуки даже в самый разгар санкций. Поскольку в 2019 году коронавирус только усугубил положение, а привычные поставки оказались под угрозой, многие крупные компании решили взять пример с HUAWEI. Сформировался дефицит, когда полупроводников производилось много, а купить их было нельзя. Ну а окончательно добить мир смогли майнеры. Аппетиты фермеров оказались настолько большими, что в какой-то момент с ними не смогли справиться даже прямые поставки со стороны NVIDIA и AMD, а конечные производители видеокарт и вовсе перешли на постоянные отгрузки графических чипов с заводов.

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Поскольку производство полупроводников растёт, а Эфир долгое время не дорожал, майнеры перестали скупать видеокарты, что позитивно отразилось на ценах. Обратите внимание на график ниже. Ещё в январе 2022 года средняя переплата за графический чип NVIDIA составляла 85%, тогда как видеокарты AMD продавались с наценкой в 78%. В последние месяцы мы видим, как цены пошли вниз, а последний отчёт 3DCenter свидетельствует о том, что впервые за 15 месяцев стоимость геймерской продукции начала приближаться к рекомендованной.

Ниже можно изучить данные по каждому графическому чипу в отдельности. Напоминаем, что в РФ ничего подобного нет, поэтому сосредоточимся на Европе. Как видите, 27 марта Radeon RX 6500 ХТ можно было с переплатой в 1%, в то время как за Radeon RX 6600 нужно было отдать на 11% дороже рекомендованной стоимости. Radeon RX 6800/6800 ХТ всё ещё невыгодны, ну а флагманская Radeon RX 6900 ХТ медленно возвращается в норму.

С видеокартами NVIDIA положение более ровное. Выгоднее всего покупать GeForce RTX 3080 Ti, которая продаётся на 7% дороже рекомендованной цены. GeForce RTX 3090 реализуется с 17% наценкой, ну а бюджетная GeForce RTX 3050 всё никак не может вернуть статус бюджетной, ведь доплата за неё составляет немалые 22%.

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Аналитики не решаются предсказать, когда цены вернуться к рекомендованным. Есть мнение, что это случится к осени, когда в продажу поступит новое поколение видеокарт. Вот только в последние дни Эфир снова стал дорожать, а значит есть все основания полагать, что цены на видеокарты могут пойти вверх.